16.04.2026 20:01

Rząd pracuje nad anonimową weryfikacją wieku w sieci

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje rozwiązania umożliwiające potwierdzanie wieku użytkowników bez ujawniania ich danych osobowych.

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad systemem, który pozwoli potwierdzać wiek użytkowników bez ujawniania zbędnych informacji o ich tożsamości – poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Rozwiązanie ma umożliwić skuteczne egzekwowanie ograniczeń dostępu do treści w sieci przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.

Gawkowski przekazał, że w czwartek uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Rozmowy dotyczyły wprowadzenia minimalnego wieku dostępu do mediów społecznościowych jako jednego z kluczowych narzędzi ochrony dzieci i młodzieży w środowisku cyfrowym.

W spotkaniu uczestniczyli także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premierzy państw UE. Dyskusja koncentrowała się na wypracowaniu jednolitych rozwiązań dla całej Unii Europejskiej, które pozwolą skutecznie egzekwować ograniczenia wiekowe w praktyce.

Polska – jak zaznaczył Gawkowski – podkreśla konieczność stworzenia narzędzi weryfikacji wieku, które będą jednocześnie skuteczne i zgodne z zasadami ochrony danych osobowych. Resort pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią bezpieczne potwierdzanie wieku bez ujawniania szczegółowych danych użytkownika.

Minister wskazał, że ochrona najmłodszych w internecie oraz budowa bezpiecznej przestrzeni cyfrowej w Europie to wspólna odpowiedzialność państw członkowskich. Nowe regulacje mają ograniczyć dostęp nieletnich do potencjalnie szkodliwych treści.

Równolegle w Polsce trwają prace legislacyjne. Pod koniec lutego posłowie Koalicji Obywatelskiej przedstawili założenia projektu ustawy, która zakłada ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Weryfikacja wieku miałaby odbywać się m.in. przy użyciu Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej lub rozwiązań proponowanych przez platformy.

Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w przepisach dotyczących ochrony małoletnich. Projekt nowelizacji tzw. lex Kamilek zakłada, że wizerunek dziecka będzie traktowany jako dane osobowe podlegające ochronie, a dodatkowo powstają regulacje dotyczące walki z deepfake’ami, czyli fałszywymi treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję.

Źródło: PAP

Krzysztof Gawkowski
Fot. PAP/Tomasz Gzell
