Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
NEWSROOM XYZ
03.03.2026 16:44

Rząd przyjął dwa projekty ustaw deregulacyjnych

Na wtorkowym posiedzeniu członkowie Rady Ministrów przyjęli dwa projekty ustaw deregulacyjnych. Pierwsza propozycja zmian ma ułatwić dostęp do indywidualnych interpretacji w sprawach podatków i opłat lokalnych wydawanych przez organy samorządowe. Ustawodawca chce utworzyć ogólnopolską bazę Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

W praktyce takie rozwiązanie dałoby podatnikom dostęp do informacji o tym, w jaki sposób wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast interpretują przepisy dotyczące podatków i opłat. „Dzięki centralnej publikacji podatnicy będą mogli w prosty sposób sprawdzić, jak podobne sprawy zostały rozstrzygnięte w innych gminach i powołać się na utrwaloną praktykę” – wskazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Drugi projekt ustawy przyjęty przez rząd dotyczy z kolei rozszerzenia listy przypadków, w których można zastosować tzw. „milczącą zgodę” urzędu. Chodzi o sytuację, w której brak odpowiedzi urzędu w wyznaczonym czasie może skutkować pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego przez obywatela bądź przedsiębiorcę.

Obecnie milczące załatwianie sprawy ma zastosowanie wtedy, gdy wyraźnie przewidują to przepisy. Ustawodawca natomiast chce zwiększenia liczby takich praktyk o m.in. niektóre sprawy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych, wybrane ulgi w podatku rolnym, organizację masowych imprez artystyczno-rozrywkowych, rekultywację gruntów, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, zezwolenia odpadowe czy niektóre rejestry działalności regulowanej.

Poza dwoma wyżej opisanymi dokumentami RM przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu dostosować polskie prawo do nowych przepisów UE, które mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie morskim oraz zwiększyć wykorzystanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych.

Posiedzenie Rady Ministrów
Na wtorkowym posiedzeniu członkowie Rady Ministrów przyjęli dwa projekty ustaw deregulacyjnych. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Branża paliwowa zapewnia, że rynek jest zabezpieczony. „Niepokój jest wykorzystywany do dezinformacji”
Po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran polska branża paliwowa zapewnia, że krajowy rynek jest przygotowany na ewentualne przejściowe zakłócenia w międzynarodowym handlu. Politykom opozycji nie przeszkadza to jednak w sianiu wątpliwości o stan polskich rezerw, choć gdy rządzili, podobne zachowania określali jako dezinformacyjne.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego kraje Zatoki Perskiej nie odpowiedziały atakami na Iran? „Zrobią wszystko, żeby utrzymać stabilizację w regionie” (WYWIAD)
Jak to możliwe, że żadne zaatakowane przez Iran państwo w Zatoce Perskiej nie zareagowało w odwecie? – Te kraje bardzo chętnie zaangażowałyby się w inwestycje w Iranie, jeśli tylko pozwoliłyby na to warunki polityczne. Iran na zawsze pozostanie sąsiadem, z którym trzeba koegzystować – mówi dr Jakub Sławek, były ambasador RP w ZEA i arabista z Uniwersytetu Śląskiego.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Gruzja inwestuje miliardy w infrastrukturę. Dlaczego polskie firmy nie walczą o kontrakty?
Na Kaukazie ogłaszane są kolejne przetargi na infrastrukturę i tabor. Polskie firmy – mimo doświadczenia w projektach zagranicznych – nie zgłosiły się do budowy linii tramwajowej w Tbilisi. Rynek przejmują chińskie koncerny. Dlaczego polskie spółki stoją z boku i czy to uzasadniona ostrożność, czy utracona szansa?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Irańskie pociski nad Cyprem. Juliusz Gojło: Zmiana władz nie zmieni polityki Iranu
Iran odgryza się Zachodowi. Wystrzelone z tego kraju pociski balistyczne poleciały w kierunku Cypru. Dlaczego akurat tam? Ponieważ na wyspie znajduje się brytyjska lotnicza baza wojskowa. Brytyjczycy jednak twierdzą, że na celowniku nie były ich instalacje.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód
Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Polska pod francuskim parasolem atomowym? Donald Tusk: Prowadzimy zaawansowane rozmowy
Stan zwiększającego się zagrożenia na świecie wymusza radykalne działania. W poniedziałek szef polskiego rządu przekazał, iż Polska prowadzi rozmowy z Francją w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Co to takiego?
02.03.2026