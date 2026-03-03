Rząd przyjął dwa projekty ustaw deregulacyjnych

Na wtorkowym posiedzeniu członkowie Rady Ministrów przyjęli dwa projekty ustaw deregulacyjnych. Pierwsza propozycja zmian ma ułatwić dostęp do indywidualnych interpretacji w sprawach podatków i opłat lokalnych wydawanych przez organy samorządowe. Ustawodawca chce utworzyć ogólnopolską bazę Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

W praktyce takie rozwiązanie dałoby podatnikom dostęp do informacji o tym, w jaki sposób wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast interpretują przepisy dotyczące podatków i opłat. „Dzięki centralnej publikacji podatnicy będą mogli w prosty sposób sprawdzić, jak podobne sprawy zostały rozstrzygnięte w innych gminach i powołać się na utrwaloną praktykę” – wskazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Drugi projekt ustawy przyjęty przez rząd dotyczy z kolei rozszerzenia listy przypadków, w których można zastosować tzw. „milczącą zgodę” urzędu. Chodzi o sytuację, w której brak odpowiedzi urzędu w wyznaczonym czasie może skutkować pozytywnym rozpatrzeniem wniosku złożonego przez obywatela bądź przedsiębiorcę.

Obecnie milczące załatwianie sprawy ma zastosowanie wtedy, gdy wyraźnie przewidują to przepisy. Ustawodawca natomiast chce zwiększenia liczby takich praktyk o m.in. niektóre sprawy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych, wybrane ulgi w podatku rolnym, organizację masowych imprez artystyczno-rozrywkowych, rekultywację gruntów, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, zezwolenia odpadowe czy niektóre rejestry działalności regulowanej.

Poza dwoma wyżej opisanymi dokumentami RM przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu dostosować polskie prawo do nowych przepisów UE, które mają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie morskim oraz zwiększyć wykorzystanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych.