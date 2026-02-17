Rząd przyjął dwa projekty ustaw: surowsze zasady antymobbingowe i łatwiejszy obrót ziemią rolną

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw – jeden wzmacniający ochronę pracowników przed mobbingiem, drugi upraszczający obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania cywilnego, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem zmian jest skuteczniejsza ochrona pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i przemocą w miejscu pracy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu pracodawców przed nieuzasadnionymi zarzutami.

Nowe przepisy mają być bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do stosowania w praktyce. Kluczową zmianą jest uproszczona i jaśniejsza definicja mobbingu. Będzie oznaczał uporczywe nękanie pracownika, czyli zachowania powtarzalne lub stałe. Jednorazowe incydenty, choć mogą naruszać godność pracownika, nie będą automatycznie uznawane za mobbing.

Projekt wyraźnie rozróżnia mobbing od uzasadnionej krytyki i egzekwowania obowiązków służbowych. Pracodawcy nadal będą mogli wydawać polecenia i oceniać pracę podwładnych bez ryzyka, że takie działania zostaną zakwalifikowane jako mobbing.

Nowelizacja ujednolica też formy nękania. Mobbing, molestowanie i molestowanie seksualne mogą mieć charakter fizyczny, werbalny lub pozawerbalny, w tym m.in. niepożądany dotyk, obraźliwe komentarze, gesty czy izolowanie pracownika.

Istotną nowością jest wprowadzenie tzw. „modelu racjonalnej ofiary”. Oceniając dane zachowanie, sąd będzie brał pod uwagę nie tylko subiektywne odczucia pracownika, ale również obiektywne okoliczności sprawy, co – według rządu – ma ograniczyć ryzyko fałszywych oskarżeń.

Projekt przewiduje także podwyższenie minimalnego zadośćuczynienia za mobbing. Ma ono wynosić co najmniej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, aby rekompensata miała realny, a nie symboliczny charakter. Wzmocniona zostanie również ochrona przed działaniami odwetowymi wobec pracowników zgłaszających naruszenia – nawet jeśli ostatecznie nie zostaną one potwierdzone.

Nowe obowiązki zostaną nałożone na pracodawców. Będą oni zobowiązani m.in. do zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji, reagowania na zgłoszenia oraz wspierania osób dotkniętych niepożądanymi zachowaniami. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają uprościć i przyspieszyć obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców i wpisują się w rządowe działania deregulacyjne. Przedsiębiorca przekształcający działalność jednoosobową w spółkę handlową będzie mógł nabywać nieruchomości rolne bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a spółki handlowe przekształcające się w inne spółki nie będą w ogóle podlegały ograniczeniom. Te przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.