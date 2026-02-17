Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
NEWSROOM XYZ
17.02.2026 18:36

Rząd przyjął dwa projekty ustaw: surowsze zasady antymobbingowe i łatwiejszy obrót ziemią rolną

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw – jeden wzmacniający ochronę pracowników przed mobbingiem, drugi upraszczający obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania cywilnego, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem zmian jest skuteczniejsza ochrona pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i przemocą w miejscu pracy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu pracodawców przed nieuzasadnionymi zarzutami.

Nowe przepisy mają być bardziej zrozumiałe i łatwiejsze do stosowania w praktyce. Kluczową zmianą jest uproszczona i jaśniejsza definicja mobbingu. Będzie oznaczał uporczywe nękanie pracownika, czyli zachowania powtarzalne lub stałe. Jednorazowe incydenty, choć mogą naruszać godność pracownika, nie będą automatycznie uznawane za mobbing.

Projekt wyraźnie rozróżnia mobbing od uzasadnionej krytyki i egzekwowania obowiązków służbowych. Pracodawcy nadal będą mogli wydawać polecenia i oceniać pracę podwładnych bez ryzyka, że takie działania zostaną zakwalifikowane jako mobbing.

Nowelizacja ujednolica też formy nękania. Mobbing, molestowanie i molestowanie seksualne mogą mieć charakter fizyczny, werbalny lub pozawerbalny, w tym m.in. niepożądany dotyk, obraźliwe komentarze, gesty czy izolowanie pracownika.

Istotną nowością jest wprowadzenie tzw. „modelu racjonalnej ofiary”. Oceniając dane zachowanie, sąd będzie brał pod uwagę nie tylko subiektywne odczucia pracownika, ale również obiektywne okoliczności sprawy, co – według rządu – ma ograniczyć ryzyko fałszywych oskarżeń.

Projekt przewiduje także podwyższenie minimalnego zadośćuczynienia za mobbing. Ma ono wynosić co najmniej sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, aby rekompensata miała realny, a nie symboliczny charakter. Wzmocniona zostanie również ochrona przed działaniami odwetowymi wobec pracowników zgłaszających naruszenia – nawet jeśli ostatecznie nie zostaną one potwierdzone.

Nowe obowiązki zostaną nałożone na pracodawców. Będą oni zobowiązani m.in. do zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji, reagowania na zgłoszenia oraz wspierania osób dotkniętych niepożądanymi zachowaniami. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają uprościć i przyspieszyć obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców i wpisują się w rządowe działania deregulacyjne. Przedsiębiorca przekształcający działalność jednoosobową w spółkę handlową będzie mógł nabywać nieruchomości rolne bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a spółki handlowe przekształcające się w inne spółki nie będą w ogóle podlegały ograniczeniom. Te przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Posiedzenie Rady Ministrów
Istotną nowością jest wprowadzenie tzw. „modelu racjonalnej ofiary”. Oceniając dane zachowanie, sąd będzie brał pod uwagę nie tylko subiektywne odczucia pracownika, ale również obiektywne okoliczności sprawy, co – według rządu – ma ograniczyć ryzyko fałszywych oskarżeń. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Lipton zmienia szefa w Polsce. Niespodziewana dymisja znanego menedżera
Łukasz Chałaczkiewicz rozstaje się z liderem rynku herbaty w Polsce – wynika z nieoficjalnych ustaleń XYZ. Zmiana jest niespodziewana, bo jeszcze kilka miesięcy temu awansował w strukturach globalnych.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Koniec kupowania sprzętu dla armii za granicą? Miliardy od KUKE mają napędzić polską zbrojeniówkę
Po zmobilizowaniu 12 mld zł na zieloną transformację KUKE szykuje podobny mechanizm dla przemysłu obronnego. – Czas interwencyjnych zakupów z zagranicy minął – mówi prezes Janusz Władyczak. Banków nie trzeba do tego specjalnie namawiać, bo obronność przestała być tematem tabu, a stała się nowym filarem finansowania.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rusza Ramadan. Czy może na nim zarobić polski sektor spożywczy?
Dziś rozpoczął się muzułmański Ramadan. Paradoksalnie trzydziestodniowy post jest okresem wzrostu konsumpcji, co stwarza szansę dla polskich eksporterów żywności. Firmy powinny zacząć działać natychmiast.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wierzą w moc cyfrowego dolara... Market One Capital zainwestował w neobank
Neobank Rizon z siedzibą w Delaware przykuł uwagę inwestorów z Polski. W spółkę zainwestował fundusz Market One Capital, który sporą część swoich transakcji realizuje za granicą, a w portfelu ma już trzy jednorożce.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda świeci się na czerwono, a KGHM pogłębia straty. Dzień na GPW 17 lutego 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów na warszawskiej giełdzie. KGHM po raz drugi z rzędu odnotowało największą stratę wśród spółek WIG20. Tylko pięć spółek indeksu blue chipów zakończyło dzień ze wzrostami.
17.02.2026