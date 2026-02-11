Rząd przyjął kilka projektów ustaw, nie tylko przepisy o SAFE

Po posiedzeniu rządu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o decyzjach, jakie zapadły w czasie wtorkowego spotkania. Najważniejszą przyjętą ustawą wydaję się być ta wdrażające program SAFE, ale nie była one jedyna.

O tym, co oznaczają projekt ustawy o wydatkowaniu pieniędzy z programu SAFE pisaliśmy więcej tutaj. Poza tym dokumentem rząd zdecydował się dzisiaj przyjąć również projekt ustawy, która reguluje status Wojewódzkich Zespołów Koordynacji ds. polityki umiejętności.

Jest to realizacja jednego z kamieni milowych wpisanych do KPO. Przepisy te porządkują i wzmacniają rolę województw w planowaniu rozwoju umiejętności mieszkańców danego regionu. " Nowe przepisy nadają trwały status prawny Wojewódzkim Zespołom Koordynacji do spraw polityki umiejętności, które do tej pory działały pilotażowo w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Celem zmian jest lepsze dopasowanie edukacji do potrzeb rynku pracy" – wskazano w komunikacie KPRM.

Ponadto ministrowie przyjęli projekt ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nowe przepisy mają przyspieszyć realizację wyroków, poprawić współpracę instytucji publicznych i zwiększyć skuteczność działań tak, aby ograniczyć liczbę powtarzających się skarg przeciwko Polsce. Ustawodawca przewidział również przepisy, które mają usprawnić wypłatę odszkodowań osobą, które usłyszą wyrok na swoją korzyść.

W czasie obrad rządu przegłosowano także projekt ustawy, przewidującej rozszerzenie systemu SENT na przewozy betonów i mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Choć brzmi to niecodziennie, tak przepisy te mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Według wyliczeń MF rocznie Skarb Państwa może zyskać ok. 1,2 mld zł.

SENT to Teleinformatyczny System Elektronicznego Nadzoru Transportu wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. towarów wrażliwych – m.in. paliw, alkoholi skażonych, olejów roślinnych, farb, lakierów, rozpuszczalników, wyrobów medycznych, a także obrotu paliwami opałowymi.

Źródło: XYZ/PAP