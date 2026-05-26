Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa bankowego

Rząd przyjął we wtorek trzy projekty ustaw, w tym nowelizację prawa bankowego – podał na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Rząd przyjął projekt zmiany ustawy prawo bankowe. To jest projekt, który wzmacnia bezpieczeństwo sektora bankowego. Dostosowuje polskie prawo do przepisów UE. Banki będą musiały lepiej zabezpieczać się przed stratami i lepiej kontrolować ryzyko związane ze swoją działalnością. Będą musiały ostrożniej podchodzić do dużych inwestycji i kredytów, co ma przełożyć się na bezpieczeństwo pieniędzy klientów – podał Szłapka.

Jak wskazał, ustawa wprowadza także dodatkowe zabezpieczenia dla klientów, jeśli chodzi o kwestie oszczędności.

Nowelizacja prawa bankowego ze zmianami dla KNF

W projekcie przyjętym przez rząd zaproponowano także określenie limitu czasu pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępców. Będzie on wynosić 14 lat, przy czym okres ten będzie liczony dla wszystkich pełniących tę funkcję, którzy zostali powołani po 11 stycznia 2026 r.

Szefowie KNF i jego zastępcy nie będą też mogli być zatrudnieni przez określony czas (co do zasady 12 miesięcy) w podmiotach nadzorowanych, podmiotach świadczących usługi na rzecz podmiotów nadzorowanych oraz w podmiotach prowadzących działalność lobbingową w zakresie rynku finansowego (w sprawach, którymi zajmowała się dana osoba). Podobnym zakazem zostaną objęci także pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego po zakończeniu pełnienia funkcji lub zakończeniu zatrudnienia. W ich przypadku ten okres będzie wynosić zasadniczo 6 miesięcy. Ponadto, przewodniczący i jego zastępcy mieliby mieć zakaz obrotu instrumentami finansowymi.

Jednocześnie KNF ma zyskać prawo do udzielania zgody na powołanie członków zarządu i przewodniczącego rady nadzorczej banku, jeśli ten w świetle unijnych przepisów jest „dużą instytucją” (obecnie Komisja wydaje taką zgodę na powołanie prezesa).

KNF będzie również oceniać, czy kierownicy komórek kontroli wewnętrznej i dyrektorzy do spraw finansowych w takich dużych instytucjach spełniają „wymogi odpowiedniości”. Banki będą musiały informować KNF o planowanych istotnych transakcjach, takich jak nabycie lub zbycie istotnego pakietu akcji, przeniesienie aktywów lub pasywów o istotnej wartości, fuzje i podziały instytucji kredytowych.

Zmiany mają też objąć sposób wyliczania wymogów kapitałowych, czyli kwestii minimalnej ilości środków własnych, jakie bank musi posiadać, aby bezpiecznie pokryć ryzyko związane ze swoją działalnością, np. udzielaniem kredytów.

Rząd chce odciążyć ośrodki leczenia onkologicznego

Kolejny z dokumentów przyjętych przez rząd to projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO).

– Upraszcza on procedurę leczenia onkologicznego, ogranicza obowiązki administracyjne szpitali i poprawia koordynację leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Wprowadzona zostanie elektroniczna karta diagnostyki i leczenia onkologicznego – powiedział Adam Szłapka.

Jak podał rzecznik rządu, celem ustawy jest m. in. objęcie szczególną opieką pacjentów wychodzących z opieki onkologicznej w ramach podstawowej opieki medycznej, jeśli doszłoby do nawrotu choroby.

Ustawa o KSO weszła w życie w kwietniu 2023 r. Pierwszą kwalifikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą do sieci przeprowadzono w lipcu 2024 r. Jak wskazano w piśmie kierującym projekt noweli na posiedzenie rządu, po blisko roku od wdrożenia specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego zgłaszały problemy wynikające z obowiązujących przepisów. Nowelizacja ma ograniczyć obciążenia, które na nich spoczywają.

Artyści mają być włączeni do systemu ubezpieczeń społecznych

– Projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artysty wprowadza ubezpieczenia społeczne dla artystów o najniższych dochodach. Dzięki temu będą mogli korzystać z publicznego systemu ochrony zdrowia, świadczeń chorobowych i emerytalnych – podał Adam Szłapka. Regulacja obejmuje osoby zajmujące się zawodowo działalnością artystyczną.

Projekt przyznaje artystom prawo do ubiegania się o dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu składek wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Prawo do dopłaty do składek ZUS będzie przysługiwać artystom, którzy mają status artysty zawodowego i spełniają warunki dochodowe. Średni dochód osiągany w trzech poprzednich latach podatkowych nie będzie mógł przewyższać 125 proc. wynagrodzenia minimalnego w roku, w którym przyznano prawo do dopłaty.

Środki finansujące dopłatę do składek ZUS będą pochodzić z budżetu państwa. Koszty związane z wejściem w życie projektowanej ustawy w pierwszym pełnym roku funkcjonowania systemu, a więc w 2027 r., oszacowano na 374,86 mln zł.

Modernizacja elektrowni wiatrowych ma być łatwiejsza

Ostatni z przyjętych dokumentów to projekt rozporządzenia dotyczącego modernizacji elektrowni wiatrowych. Ma ono uprościć proces tzw. repoweringu, czyli wymiany starych turbin na nowe – tak, by nie trzeba było uzyskiwać nowych decyzji środowiskowych, jeśli inwestycja spełni określone warunki. Rozporządzenie ma przyspieszyć rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Jednocześnie nadal będą obowiązywać przepisy dotyczące minimalnej odległości wiatraków od zabudowań – wskazał rzecznik rządu.

Projekt zakłada, że zniesiony ma być obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z modernizacją farm wiatrowych zlokalizowanych poza formami ochrony przyrody. Celem jest zwiększenie łącznej mocy nominalnej elektrowni o nie więcej niż 30 proc. Przepisy pozwolą również na zmianę lokalizacji turbin wiatrowych w promieniu 150 m od osi obecnie istniejących instalacji.

Zdaniem resortu klimatu i środowiska, modernizacja istniejących wiatraków przez repowering do 30 proc. mocy i przy współczynniku wykorzystania mocy na poziomie 35 proc. może spowodować, iż roczna produkcja energii z takich źródeł wzrośnie blisko dwukrotnie.

Źródło: PAP/XYZ