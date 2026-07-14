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14.07.2026 14:25

Rząd przyjął projekt ws. ograniczenia szarej strefy w najmie krótkoterminowym

Rząd przyjął projekt ws. ograniczenia szarej strefy w najmie krótkoterminowym – poinformował wicepremier Władysław Kosiniak Kamysz.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie
Władysław Kosiniak-Kamysz prowadził wtorkowe posiedzenie KPRM w zastępstwie premiera Donalda Tuska, który we wtorek składa wizytę w Paryżu. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Nowelizacja przewiduje objęcie najmu krótkoterminowego pojęciem usługi hotelarskiej, co ma ograniczyć szarą strefę.

Ministerstwo Sportu i Turystyki wskazało, że projekt doprecyzowuje pojęcie usługi hotelarskiej, przyjmując, że jest nią krótkotrwała usługa świadczona przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a pojęcie to jest tożsame z pojęciem „najmu krótkoterminowego”. W projekcie zawarto też definicję „przedsiębiorcy” – taką samą, jaką zawiera ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W projekcie przewidziano też, że minister właściwy ds. turystyki opublikuje Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, który ma umożliwić „zebranie w jednym centralnym punkcie informacji dotyczących tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie”.

Zmiany zakładają też, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których świadczenie usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego, będzie możliwe wyłącznie w obiektach hotelarskich.

Źródło: PAP. Wkrótce więcej na ten temat

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