Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 15:15

Rząd przyjął strategię cyberbezpieczeństwa, aktualizację KPO i projekt zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Rząd podczas wtorkowego posiedzenia przyjął m. in. nową strategię cyberbezpieczeństwa oraz projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów – podał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Jak podał rzecznik rządu, Rada Ministrów na posiedzeniu 10 marca przyjęła:

  • projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • projekt nowelizacji ustawy o języku polskim i ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (projekt techniczny regulujący kwestie egzaminów znajomości języka polskiego),
  • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie kolejnej aktualizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),
  • projekt Rady Ministrów w sprawie strategii cyberbezpieczeństwa.

Rząd opowiedział się za zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Nowelizacja dotycząca ochrony zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych zakazuje sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych zarówno zawierających nikotynę i beznikotynowych – podał Szłapka na konferencji.

Planowane regulacje mają ograniczyć używanie jednorazowych papierosów elektronicznych nie tylko przez osoby poniżej 18. roku życia, lecz także przez dorosłych.

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące tzw. woreczków nikotynowych. W sprzedaży miałyby pozostać jedynie produkty o smaku tytoniowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, aromaty – np. miętowe, owocowe czy słodkie – szczególnie zwiększają atrakcyjność tych wyrobów dla młodzieży.

Nowelizacja zakłada także wzmocnienie nadzoru nad rynkiem e-papierosów. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych miałby uzyskać uprawnienie do zlecania badań składu płynów do e-papierosów i emisji z tych urządzeń. Badania byłyby prowadzone przez wyznaczone laboratoria niezależne od przemysłu nikotynowego.

Doprecyzowane zostaną też przepisy dotyczące nowych produktów zawierających nikotynę, takich jak gumy, tabletki, aerozole czy napoje z nikotyną przeznaczone do tzw. rekreacyjnego stosowania. Według projektodawców produkty tego typu powinny być dopuszczane do obrotu wyłącznie w reżimie farmaceutycznym, po potwierdzeniu ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Nowa strategia cyberbezpieczeństwa

– To jest strategia działania państwa, która ma wzmocnić cyberbezpieczeństwo Polski i rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jej celem jest ochrona obywateli, instytucji oraz firm przed cyberatakami oraz skuteczna walka z cyberprzestępczością – powiedział na konferencji Szłapka o nowej strategii cyberbezpieczeństwa.

– W skrócie w razie cyberataku policja i inne służby będą miały narzędzia prawne, techniczne, które pozwolą sprawnie ustalać sprawców i pociągać ich do odpowiedzialności – dodał Szłapka.

Sprawę skomentował także minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski.

„To kluczowy dokument wyznaczający kierunki działań do 2029 r." – napisał Gawkowski na portalu X.

Jak wskazał minister, filary nowej polskiej tarczy cyfrowej to:

  • suwerenność technologiczna,
  • skuteczniejsza walka z cyberprzestępcami
  • wzmocnienie centralnej instytucji koordynującej krajowe cyberbezpieczeństwo (PCOC) oraz rozwój sektorowych zespołów reagowania na incydenty (CSIRT),
  • kontynuacja programów „Cyberbezpieczny Samorząd” i „Cyberbezpieczne wodociągi” oraz rozszerzenie ochrony Anty-DDoS dla kluczowych instytucji publicznych i Sił Zbrojnych RP.

Rząd przyjął aktualizację KPO

Jeśli chodzi o KPO, rzecznik rządu przypomniał, że nad wdrażaniem programu w Polsce pracuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Niedawno na spotkaniu z dziennikarzami ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że ostatnia już rewizja KPO wprowadzi dwie kluczowe zmiany.

Jedną z nich jest przesunięcie 100 mln euro na europejski program satelitarny IRIS2, dzięki czemu dołożone zostaną pieniądze do zakupu satelit niższego poziomu, co może pozwolić wejść do programu polskim firmom tj. Creotech.

Kolejna zmiana to przesunięcie 150 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.

Źródło: PAP/XYZ

Na zdjęciu rzecznik rządu Adam Szłapka
Rząd podczas wtorkowego posiedzenia przyjął m. in. nową strategię cyberbezpieczeństwa oraz projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów – podał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Newsy
Studenci z Wrocławia uruchamiają fundusz i inwestują na giełdzie. Pierwszy taki projekt w Polsce
W Stanach Zjednoczonych studenckie fundusze inwestycyjne zarządzają setkami milionów dolarów. W Wielkiej Brytanii działa ich około trzydziestu. W Polsce przez lata nie było ani jednego takiego projektu. Teraz to się zmienia – studenci z Wrocławia, po pokonaniu prawnych barier i zebraniu kilkudziesięciu tysięcy złotych, zaczynają inwestować na prawdziwym rynku.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
„New York Times": Trump buduje międzynarodową koalicję przeciw kartelom
Prezydent Donald Trump ogłosił powstanie międzynarodowej koalicji mającej zwalczać kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Generali: Ludzie są gotowi płacić wyższą składkę za ubezpieczenie psa niż mieszkania (WYWIAD)
Zapłaciliśmy cenę za to, że jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy ubezpieczenie psa. Dzisiaj ubezpieczenie jest już rentowne, a sprzedaż rośnie o 30 proc. Zaczynamy sprzedawać je w bankach spółdzielczych – ujawnia prezes Generali Polska Roger Hodgkiss. Rozmawiamy o irracjonalnej wojnie cenowej, utracie 40 proc. polis w trosce o rentowność portfela, o ludziach, których nie zastąpi AI oraz o zaległościach sektora względem banków.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiny wyznaczają nowy kurs gospodarki. Technologia i zielona energia priorytetem
Świat nam się trzęsie w posadach. Tymczasem z jednego miejsca – Pekinu – płyną sygnały, że jest to prawdziwa oaza spokoju i stabilności. Tamtejsze władze starają się pokazać światu, że mimo powszechnych zawirowań idą swoją własną drogą, bez względu na okoliczności. Ale między wierszami można wyczytać sygnały spowolnienia.
09.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd i Polska 2050 chcą inaczej regulować najem krótkoterminowy. UE może mieć zastrzeżenia
Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w fazę regulacji. Powstały dwa projekty: poselski i rządowy. Oba zmierzają do większej kontroli rynku, jednak różnią się podejściem do konstrukcji przepisów oraz zakresu ingerencji państwa i samorządów. Pojawiają się wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE. A czasu pozostało niewiele.
10.03.2026