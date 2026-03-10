Rząd przyjął strategię cyberbezpieczeństwa, aktualizację KPO i projekt zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Rząd podczas wtorkowego posiedzenia przyjął m. in. nową strategię cyberbezpieczeństwa oraz projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów – podał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Jak podał rzecznik rządu, Rada Ministrów na posiedzeniu 10 marca przyjęła:

projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

projekt nowelizacji ustawy o języku polskim i ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (projekt techniczny regulujący kwestie egzaminów znajomości języka polskiego),

projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie kolejnej aktualizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),

projekt Rady Ministrów w sprawie strategii cyberbezpieczeństwa.

Rząd opowiedział się za zakazem sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Nowelizacja dotycząca ochrony zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych zakazuje sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych zarówno zawierających nikotynę i beznikotynowych – podał Szłapka na konferencji.

Planowane regulacje mają ograniczyć używanie jednorazowych papierosów elektronicznych nie tylko przez osoby poniżej 18. roku życia, lecz także przez dorosłych.

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące tzw. woreczków nikotynowych. W sprzedaży miałyby pozostać jedynie produkty o smaku tytoniowym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, aromaty – np. miętowe, owocowe czy słodkie – szczególnie zwiększają atrakcyjność tych wyrobów dla młodzieży.

Nowelizacja zakłada także wzmocnienie nadzoru nad rynkiem e-papierosów. Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych miałby uzyskać uprawnienie do zlecania badań składu płynów do e-papierosów i emisji z tych urządzeń. Badania byłyby prowadzone przez wyznaczone laboratoria niezależne od przemysłu nikotynowego.

Doprecyzowane zostaną też przepisy dotyczące nowych produktów zawierających nikotynę, takich jak gumy, tabletki, aerozole czy napoje z nikotyną przeznaczone do tzw. rekreacyjnego stosowania. Według projektodawców produkty tego typu powinny być dopuszczane do obrotu wyłącznie w reżimie farmaceutycznym, po potwierdzeniu ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Nowa strategia cyberbezpieczeństwa

– To jest strategia działania państwa, która ma wzmocnić cyberbezpieczeństwo Polski i rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jej celem jest ochrona obywateli, instytucji oraz firm przed cyberatakami oraz skuteczna walka z cyberprzestępczością – powiedział na konferencji Szłapka o nowej strategii cyberbezpieczeństwa.

– W skrócie w razie cyberataku policja i inne służby będą miały narzędzia prawne, techniczne, które pozwolą sprawnie ustalać sprawców i pociągać ich do odpowiedzialności – dodał Szłapka.

Sprawę skomentował także minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski.

„To kluczowy dokument wyznaczający kierunki działań do 2029 r." – napisał Gawkowski na portalu X.

Jak wskazał minister, filary nowej polskiej tarczy cyfrowej to:

suwerenność technologiczna,

skuteczniejsza walka z cyberprzestępcami

wzmocnienie centralnej instytucji koordynującej krajowe cyberbezpieczeństwo (PCOC) oraz rozwój sektorowych zespołów reagowania na incydenty (CSIRT),

kontynuacja programów „Cyberbezpieczny Samorząd” i „Cyberbezpieczne wodociągi” oraz rozszerzenie ochrony Anty-DDoS dla kluczowych instytucji publicznych i Sił Zbrojnych RP.

Rząd przyjął aktualizację KPO

Jeśli chodzi o KPO, rzecznik rządu przypomniał, że nad wdrażaniem programu w Polsce pracuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Niedawno na spotkaniu z dziennikarzami ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz informowała, że ostatnia już rewizja KPO wprowadzi dwie kluczowe zmiany.

Jedną z nich jest przesunięcie 100 mln euro na europejski program satelitarny IRIS2, dzięki czemu dołożone zostaną pieniądze do zakupu satelit niższego poziomu, co może pozwolić wejść do programu polskim firmom tj. Creotech.

Kolejna zmiana to przesunięcie 150 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności.

