23.03.2026

Rząd Słowenii ogranicza zakupy paliwa na stacjach benzynowych

Rząd Słowenii wprowadza ograniczenia przez światowy kryzys paliwowy. Użytkownicy prywatni mogą zatankować najwyżej 50 litrów paliwa dziennie, a firmy i rolnicy mają limit ustalony na 200 litrów.

– Zapewniam, że w Słowenii jest wystarczająco dużo paliwa, magazyny są pełne i nie będzie braków – powiedział premier Robert Golob. Ograniczenia mają obowiązywać do odwołania.

Jednocześnie rząd oskarża największego dystrybutora ropy naftowej w kraju – firmę Petrol – o to, że nie usuwa zakłóceń w dostarczaniu paliw. Nakazał też wszcząć wobec firmy, w której ma 32,3 proc. udziałów, dochodzenie ws. naruszeń w handlu i zarządzaniu infrastrukturą.

Sama firma Petrol odrzuca te oskarżenia. W wydanym oświadczeniu tłumaczy, że nie było żadnych nieprawidłowości i nie ponosi odpowiedzialności za braki na stacjach. Problemy z dostępnością paliw to zaś efekt nagłego wykupu zapasów przez klientów.

W niedzielę wiele stacji benzynowych w Słowenii było zamkniętych. Tankowanie było możliwe jedynie na stacjach MOL, należących do węgierskiego koncernu. Obowiązywały tam jednak ograniczenia: 30 litrów dla samochodów prywatnych i 200 litrów dla firm.

Światowy kryzys paliwowy wywołał atak Izraela i USA na Iran. W odpowiedzi Teheran zablokował ruch w cieśninie Ormuz, czyli jedynej drodze morskiej z Zatoki Perskiej. Atakuje też instalacje paliwowe oraz porty krajów arabskich. Ostatnio Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny w ciągu 48 godzin, USA zniszczą wszystkie elektrownie w tym kraju.

Trump rozważa zajęcie wyspy Chark. To ma skłonić Iran do otwarcia cieśniny Ormuz
Słowenia - do odwołania - wprowadza ograniczenia w tankowaniu samochodu.
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
Giełda kończy tydzień spadkami. Akcje PGE mocno w dół, Żabka wyróżnia się w WIG20. Dzień na GPW 20 marca 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła spadki na warszawskiej giełdzie. Akcje PGE straciły ponad 8 proc., wyraźnie zniżkowały też notowania Budimexu, Kruka i Aliora. Spośród spółek WIG20 tylko Żabka i CD Projekt zdołały zakończyć tydzień z mocnym wzrostem.
Pułapka eurosceptycyzmu. PiS ryzykuje nastrojami antyunijnymi
Nie tylko premier Donald Tusk sugeruje Prawu i Sprawiedliwości flirt z nastrojami polexitowymi. Zwracają na to uwagę również osoby bliskie środowisku PiS. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego nie deklaruje chęci wyjścia z Unii Europejskiej, w rywalizacji z ugrupowaniem Grzegorza Brauna coraz wyraźniej zaostrza antyunijną retorykę. To jednak wiąże się dla niej ze sporym ryzykiem.
