Rząd szykuje zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji. Chodzi o wygaszenie SSE

Minister Finansów i Gospodarki przygotowuje nowelizację przepisów dotyczących wsparcia inwestycji w Polsce. Zmiany mają dostosować system do zakończenia funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych z końcem 2026 roku.

Minister Finansów i Gospodarki opublikował we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Celem zmian jest dostosowanie Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) do wygaszenia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które przestaną obowiązywać 31 grudnia 2026 r.

Jak wskazano w dokumencie, zakończenie funkcjonowania SSE wymaga uporządkowania systemu prawnego i zapewnienia ciągłości wsparcia dla inwestorów w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. PSI ma przejąć pełną rolę instrumentu oferującego m.in. zwolnienia podatkowe dla nowych inwestycji.

Projekt zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych. Przepisy mają zostać uzupełnione o definicję „zarządzającego” oraz zasady działania Elektronicznej Platformy Polskiej Strefy Inwestycji (ePSI). Platforma ma usprawnić i zautomatyzować proces składania wniosków o decyzje o wsparciu oraz ich zmianę.

Jedną z kluczowych zmian będzie wydłużenie okresu obowiązywania decyzji o wsparciu (DoW) do 20 lat dla wszystkich obszarów. Według autorów projektu ma to zwiększyć atrakcyjność systemu i umożliwić przedsiębiorcom pełniejsze wykorzystanie ulg podatkowych.

Nowelizacja przewiduje również dodatkowe mechanizmy kontrolne. Minister właściwy ds. gospodarki będzie zobowiązany do uzyskania opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wysokości dochodu zwolnionego z podatku. W projekcie znalazły się też inne zmiany doprecyzowujące stosowanie przepisów.

Z danych przedstawionych w założeniach wynika, że od września 2018 r. do końca 2025 r. wydano 3,7 tys. decyzji o wsparciu o łącznej wartości 154,4 mld zł, co przełożyło się na 55,57 tys. nowych miejsc pracy. Mikro-, małe i średnie firmy odpowiadają za 64 proc. decyzji, realizując inwestycje o wartości 24 mld zł i tworząc ponad 10 tys. miejsc pracy.

Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji w drugim lub trzecim kwartale 2026 r., tak aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać wraz z wygaszeniem SSE i zapewniły ciągłość systemu wsparcia inwestycji w Polsce.

Źródło: PAP