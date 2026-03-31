31.03.2026 21:01

Rząd szykuje zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji. Chodzi o wygaszenie SSE

Minister Finansów i Gospodarki przygotowuje nowelizację przepisów dotyczących wsparcia inwestycji w Polsce. Zmiany mają dostosować system do zakończenia funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych z końcem 2026 roku.

Minister Finansów i Gospodarki opublikował we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Celem zmian jest dostosowanie Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) do wygaszenia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które przestaną obowiązywać 31 grudnia 2026 r.

Jak wskazano w dokumencie, zakończenie funkcjonowania SSE wymaga uporządkowania systemu prawnego i zapewnienia ciągłości wsparcia dla inwestorów w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. PSI ma przejąć pełną rolę instrumentu oferującego m.in. zwolnienia podatkowe dla nowych inwestycji.

Projekt zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych. Przepisy mają zostać uzupełnione o definicję „zarządzającego” oraz zasady działania Elektronicznej Platformy Polskiej Strefy Inwestycji (ePSI). Platforma ma usprawnić i zautomatyzować proces składania wniosków o decyzje o wsparciu oraz ich zmianę.

Jedną z kluczowych zmian będzie wydłużenie okresu obowiązywania decyzji o wsparciu (DoW) do 20 lat dla wszystkich obszarów. Według autorów projektu ma to zwiększyć atrakcyjność systemu i umożliwić przedsiębiorcom pełniejsze wykorzystanie ulg podatkowych.

Nowelizacja przewiduje również dodatkowe mechanizmy kontrolne. Minister właściwy ds. gospodarki będzie zobowiązany do uzyskania opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wysokości dochodu zwolnionego z podatku. W projekcie znalazły się też inne zmiany doprecyzowujące stosowanie przepisów.

Z danych przedstawionych w założeniach wynika, że od września 2018 r. do końca 2025 r. wydano 3,7 tys. decyzji o wsparciu o łącznej wartości 154,4 mld zł, co przełożyło się na 55,57 tys. nowych miejsc pracy. Mikro-, małe i średnie firmy odpowiadają za 64 proc. decyzji, realizując inwestycje o wartości 24 mld zł i tworząc ponad 10 tys. miejsc pracy.

Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji w drugim lub trzecim kwartale 2026 r., tak aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać wraz z wygaszeniem SSE i zapewniły ciągłość systemu wsparcia inwestycji w Polsce.

Źródło: PAP

Minister Andrzej Domański
Fot. PAP/Tomasz Gzell
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Spółki odzieżowe i energetyczne pociągnęły GPW w górę. Notowania z 31 marca 2027 r.
Dzisiejszy dzień był dobry dla inwestorów. Jednocześnie jednak wyniki indeksów zaskoczyły analityków. Oto, jak wyglądała sytuacja na parkiecie 31 marca 2027 r.
31.03.2026
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polsce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
W funduszach PE i VC kobiet jest jeszcze mniej niż w zarządach spółek. Jak to zmienić?
Fundusze venture capital, private equity i private debt inwestują w Polsce rocznie miliardy złotych. W które spółki i technologie – decydują przeważnie mężczyźni. Kobiet w organach decyzyjnych funduszy jest mniej niż jedna ósma. O tym, co sprawia, że rynki prywatne to wciąż świat, w którym brakuje kobiet, rozmawiamy z przedstawicielkami sektora.
31.03.2026
Wielka przebudowa. Jak nie zmarnować miliardów na historyczne inwestycje
Polska wkracza w okres bezprecedensowego boomu inwestycyjnego, w ramach którego setki miliardów złotych popłyną m.in. na budowę nowoczesnej infrastruktury i transformację energetyki. Kluczem do sprawnego wykorzystania tych środków może być zdroworozsądkowe podejście do stosowania prawa zamówień publicznych.
30.03.2026