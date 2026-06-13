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13.06.2026 16:47

Rzecznik MSZ Iranu: nie podpiszemy porozumienia z USA w niedzielę

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghei zaprzeczył jakoby podpisanie porozumienia z USA, tzw. memorandum z Islamabadu, miało odbyć się w niedzielę – przekazała agencja Reutera, powołując się na państwowe media.

Baghei powiedział, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w najbliższych dniach. Dodał jednak, że należy zachować ostrożność w kwestii jakichkolwiek wypowiedzi dotyczących daty podpisania ze względu na – jak się wyraził – wahania drugiej strony.

Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu Shehbaz Sharif powiedział, że podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin.

„Jesteśmy bliżej porozumienia pokojowego niż kiedykolwiek. Jego finalizacja nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Pakistan szykuje się do elektronicznego podpisania porozumienia zaraz potem, po czym w przyszłym tygodniu dojdzie do rozmów technicznych” – napisał Sharif na platformie X.

Według niego, uzgodniono ostateczny tekst porozumienia, a Pakistan w ścisłej współpracy z obiema stronami pracuje nad sfinalizowaniem następnych kroków.

O uzgodnieniu tekstu wstępnego porozumienia poinformował w piątek wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Zaznaczył, że Iran będzie otrzymywać gospodarcze korzyści w miarę wdrażania zapisów porozumień, w tym dotyczących demontażu programu nuklearnego i wywiezienia wzbogaconego uranu.

Źródło: PAP

Przeczytaj również: USA i Iran mogą podpisać memorandum w okolicach przyszłotygodniowego szczytu G7

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei Hamaneh
Na zdjęciu z 26 maja 2026 r. rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei Hamaneh. Fot.
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