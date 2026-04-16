Rzecznik PiS: stowarzyszenie Morawieckiego sprzeczne ze statutem partii

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne - poinformował w czwartek po posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że PiS zamierza powołać radę ekspercką, do której zaprosił członków stowarzyszenia.

Prezydium Komitetu Politycznego @pisorgpl zwróciło uwagę członkom partii na obowiązywanie art. 6 ust. 1 pkt 3 Statutu @pisorgpl .

➡️ Zgodnie z nim zakazane jest (bez zgody władz partii) członkostwo w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) April 16, 2026

Rzecznik PiS poinformował, że czwartkowe spotkanie prezydium Komitetu Politycznego PiS było kontynuacją przerwanego spotkania z początku tygodnia. Wśród tematów wymieniał bieżące kwestie polityczne oraz wewnętrzne sprawy partii, w tym plany Mateusza Morawieckiego ws. jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bochenek przekonywał, że rozmowa na temat stowarzyszenia odbyła się w "bardzo spokojnym tonie".

Pokłosiem tej dyskusji - jak relacjonował Bochenek - było podjęcie decyzji dotyczącej zalecenia prezesowi PiS utworzenia rady eksperckiej, która miałaby wspierać partię w przygotowaniach do kampanii parlamentarnej. Jednym z elementów decyzji było zwrócenie uwagi członkom ugrupowania na obowiązywanie art. 6 ust. 1 pkt. 3 statutu PiS zakazującego członkom partii udziału w innych organizacjach politycznych.

Dopytywany, czy takim działaniem jest udział w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, rzecznik PiS odparł, że stowarzyszenie jest sprzeczne ze statutem partii.

- Ta działalność prowadzona przez członków PiS w ramach tego stowarzyszenia jest działalnością sprzeczną ze statutem PiS, a to rodzi określone konsekwencje dyscyplinarne i to wynika bezpośrednio ze statute PiS - mówił Bochenek.

Nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, kto poniesie te konsekwencje. Bochenek określił decyzje prezydium Komitetu Politycznego jako „ofertę”. - Wychodzimy z pewną ofertą do naszych parlamentarzystów, członków PiS, zwłaszcza tych, którzy być może po pewnej refleksji zrezygnują z udziału w stowarzyszeniu, o którym tu rozmawiamy, i będą chcieli się aktywnie włączyć w budowanie szerokiego patriotycznego frontu - dodał.

Morawiecki: nie wycofam się

Chwilę po konferencji Bochenka na antenie TV Republika wypowiadał się Mateusz Morawiecki. Był pytany m.in. o to, czy zrezygnuje z zakładania stowarzyszenia. - Nie zrezygnuję. To stowarzyszenie jest założone. Założyciele już wszelkie dokumenty podpisali, złożyli. Teraz już jest decyzja w rękach sądu rejestrowego, nie będę tego na pewno wycofywał - zadeklarował Morawiecki. Dodał, że zależy mu na „docieraniu do nowych grup wyborców, do takich, do których dotrzeć można właśnie dzięki temu stowarzyszeniu”.

Emocje po decyzji PiS studził w TVN 24 poseł PiS Marcin Horała, kojarzony ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego. - No cóż, wiemy wszyscy, jaka jest poetyka wystąpień politycznych. Mój znakomity kolega Rafał Bochenek ma swoją rolę do odegrania - mówił Horała.

Dodał, że dostrzega „pewną podstawową sprzeczność w decyzji” Komitetu Politycznego PiS. - Nie wiem, jakie to cele naszego stowarzyszenia są sprzeczne ze statutem PiS-u. Rozwój Polski, inwestycje, infrastruktura, przyszłość raczej to jest rdzeń celów Prawa i Sprawiedliwości. Ale tak jak mówię, spokojnie, no jest też jakaś informacja o jakimś nowym ciele, Radzie Ekspertów. Poza tym zdaniem nie wiemy, na czym ona będzie polegała, więc spokojnie pomyślimy, zastanowimy się bez emocji - powiedział.

Morawiecki na początku kwietnia w wywiadzie dla wp.pl potwierdził medialne doniesienia dotyczące założenia własnego stowarzyszenia skupiającego osoby, którym „nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie: czy to w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy Koronie Polskiej Brauna”. Po publikacji wywiadu, tego samego dnia, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim, podczas którego omówili oni m.in. sytuację wewnątrz ugrupowania. Według informacji PAP spotkanie miało na celu „zdyscyplinowanie” b. premiera, którego działania w ostatnim czasie - jak słyszmy wewnątrz PiS - nie współgrały z linią partii.

Źródło: PAP