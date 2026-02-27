Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 16:15

Rzecznik PiS: z powodu naruszenia zakazu dyskusji Kaczyński skierował m.in. Morawieckiego do partyjnej komisji etyki

„W związku z wczorajszym naruszeniem wydanego przez kierownictwo PiS zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji, p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: p. Mateusza Morawieckiego, p. Ireneusza Zyski i p. Mirosławy Stachowiak‑Różeckiej” – czytamy w piątkowym wpisie rzecznika PiS Rafała Bochenka na X.

Rzecznik partii dodał, że ze względu na złożony kontekst analizowane są „wypowiedzi i wpisy innych członków partii, w tym sprawa p. Patryka Jakiego”.

„Do komisji etyki trafiła już wcześniej sprawa p. Jacka Kurskiego w związku z jego wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych” – czytamy.

Morawiecki kpi z Patryka Jakiego. „Łatwo się krytykuje (...), nawet będąc w rządzie"

Chodzi m.in. o czwartkową wymianę zdań na platformie X pomiędzy Morawieckim a Jakim. Były działacz Suwerennej Polski zamieścił wideo ze spotkania ze studentami w Lublinie, podczas którego był pytany, jaką pewność mogą mieć wyborcy w przypadku wygrania przez PiS kolejnych wyborów, że „nie będą brane kolejne pożyczki typu SAFE, a rząd nie będzie się dalej uzależniał od UE”.

Student ocenił także, że Jaki i politycy w przeszłości związani z Suwerenną Polską mają w tych sprawach „czyste sumienie”, ale to nie oni stanowią większość posłów PiS.

– Nie ukrywam, sam się bałem, jak nasza partia się zachowa w tych sprawach, ale teraz jestem podbudowany. Oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej – warto obserwować, którzy. Oni się nie uczą i nie potrafią wyciągać wniosków. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że jestem z całej partii dumny, nie dają się szantażować. (...) To jest wreszcie taki PiS, jaki chciałem, żeby był – odparł Jaki w nagraniu.

Na wpis na X zareagował m.in. Mateusz Morawiecki.

„Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015–2023. Rządu, w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie” – podkreślił.

Jego zdaniem „łatwo się krytykuje z loży recenzentów‑szyderców, nawet będąc w rządzie – trudniej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy”.

„Patryku, skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN? W naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS” – czytamy we wpisie Morawieckiego.

W odpowiedzi na wypowiedź byłego premiera poseł Ireneusz Zyska napisał na X, że Jakiemu „nie brakuje odwagi, ale to nie wystarczy, żeby być mężem stanu”.

„Dobrze, że bierze pan przykład z Mateusza Morawieckiego i spotyka się ze studentami. Wskazana jest praca nad rozwojem osobistym. Klasy Mateusza Morawieckiego jednak pan nie osiągnie” – dodał.

Posłanka Mirosława Stachowiak‑Różecka podkreśliła na X, że „koledzy z Suwerennej Polski zostali przyjęci do PiS nie by nas zmieniać, lecz by z wspólnych doświadczeń wyciągnąć wnioski i współpracować”.

„Czy naprawdę warto, dla dobrego samopoczucia jednego z waszych kolegów, dezawuować dorobek kilku lat dobrego rządu? Różniliśmy się z Suwerenną Polską w różnych sprawach, ale jakoś przez kilka lat tworzyliśmy wspólny rząd – daliśmy radę” – dodała.

Od końca listopada ub.r. między politykami PiS dochodzi do wielu obszernych wymian zdań w mediach i na platformach społecznościowych, w których brali udział członkowie różnych frakcji PiS, krytykując siebie nawzajem.

W połowie lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński przekazał, że od tego momentu „każdy, kto zabierze głos w szkodliwej dyskusji, niezależnie od zasług i pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość”.

Dodał, że takie zachowania „skrajnie szkodzą Polsce i PiS”. Rzecznik PiS Rafał Bochenek doprecyzował dla PAP, że wówczas chodziło o wymianę zdań między byłym wicemarszałkiem sejmu Ryszardem Terleckim a posłem PiS Sebastianem Kaletą, która wywołała na social mediach szeroką dyskusję z zaangażowaniem wielu innych polityków PiS.

W połowie grudnia były prezes TVP Jacek Kurski zamieścił wpis na X, w którym m.in. skrytykował postawę Morawieckiego i jego deklaracje z wywiadu ws. obsadzania stanowisk w przyszłym teoretycznym rządzie PiS. Tego samego dnia odpowiedzieli mu m.in. europosłowie PiS Waldemar Buda i Piotr Müller, którzy wytykali brak kompetencji do wyrażania opinii ws. wyborów i podejmowania partyjnych decyzji.

Czytaj także: Maślarze ruszyli w Polskę na spotkania ze studentami

Źródło: PAP

Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na zdjęciu z 10 lutego 2025 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ile kosztują fińskie lasy? Klimat, bioróżnorodność i miliardy euro
Ograniczenie wyrębu mogłoby pomóc Finlandii w realizacji unijnych celów klimatycznych, ale polityczna decyzja została odłożona. Eksperci ostrzegają, że brak działania oznacza konieczność kosztownego kupowania jednostek pochłaniania CO2 lub przenoszenia obciążeń na inne sektory gospodarki.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiński szok uderza w Niemcy, Merz w Pekinie ratuje gospodarkę
Podczas wizyty Friedricha Merza w Chinach podpisano wiele umów gospodarczych. Wizyta nie zmieni natomiast polityki Pekinu wobec Rosji. Kanclerz Niemiec przyznaje, że Państwo Środka ma ambicje kształtowania globalnego porządku. Niestety dla Europy – Chiny grają na rozwodnienie więzi transatlantyckich – pisze analityk spraw międzynarodowych XYZ.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Moliera2 trafi do Modivo? Dariusz Miłek: Zgłaszają się firmy, które widzą w nas dobrego inwestora
Twórca CCC zaczynał od handlu tanimi butami na bazarze, a dziś ma licencje na globalne marki premium. Jeden z najbogatszych Polaków na tym nie skończy – strategia zakłada wejście w jeszcze wyższą półkę cenową. Niewykluczone, że zrobi to przez przejęcie.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
KFB Technologies ponownie pod kontrolą założycieli. Fundusze zadowolone z zarobku
KFB Technologies wykupiona przez założycieli startupu: Katarzynę i Filipa Barańskich. Fundusze są zadowolene z zysku, choć nie mówią, ile zarobiły.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Polskie spółki Skarbu Państwa chcą uczestniczyć w prywatyzacji ukraińskich firm
Spółki nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych chcą nie tylko inwestować w Ukrainie, ale także uczestniczyć w przejmowaniu tamtejszych przedsiębiorstw państwowych. W niedawnym spotkaniu poświęconym tym projektom wzięli udział przedstawiciele około 20 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wśród zainteresowanych są m.in. Orlen, KGHM oraz instytucje finansowe.
25.02.2026