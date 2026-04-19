Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.04.2026
19.04.2026 09:23

Są pełne wyniki wyborów na Węgrzech. Większość konstytucyjna dla Tiszy potwierdzona

Opozycyjna Tisza zdobyła w wyborach na Węgrzech 141 mandatów w 199-osobowym parlamencie – podaje Narodowe Biuro Wyborcze. To już pełne wyniki, które dają partii większość konstytucyjną. „To bezprecedensowy mandat i jednocześnie bezprecedensowa odpowiedzialność” – zapewnia lider Tiszy Peter Magyar.

Z opublikowanych pełnych wyników wyborów wynika, że Tisza zdobyła 141 mandatów. Rządzący Fidesz premiera Viktora Orbána otrzymał ich 52, a skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny – 6.

Oznacza to, że Tisza będzie mogła nie tylko samodzielnie rządzić, ale i dokonać zmian w konstytucji. Próg większości konstytucyjnej to 133 miejsca w parlamencie.

To bezprecedensowa większość, bezprecedensowy mandat – i jednocześnie bezprecedensowa odpowiedzialność” – napisał lider Tiszy Peter Magyar na X

„Pracujemy teraz ze wszystkimi naszymi kolegami nad tym, by do połowy maja Partia Tisza mogła rozpocząć prace z rządem, który nawet jeśli nie będzie doskonały, to codziennie będzie dawał dowody, iż dorasta do zaufania Węgrów i potrafi budować funkcjonujące i ludzkie Węgry” – dodał.

W przeprowadzonych w niedzielę 12 kwietnia wyborach głosowało 78,99 proc. uprawnionych do tego Węgrów. Tisza zdobyła 53,2 proc. głosów, Fidesz 38,6 proc., a Ruch Naszej Ojczyzny – 5,6 proc.

W środę przewodniczący Tiszy i przyszły premier Węgier Peter Magyar spotkał się z prezydentem tego kraju Tamásem Sulyokiem. Ten – jak relacjonował potem Peter Magyar – zapewnił go, że przekazanie władzy nastąpi szybko. Prezydent Sulyok zadeklarował też podczas spotkania z liderem Tiszy, iż powierzy mu misję utworzenia rządu. Peter Magyar kilkakrotnie wzywał głowę państwa – mianowaną w 2024 r. przez parlament kontrolowany przez Orbána – do złożenia dymisji.

Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.

Źródło: PAP, XYZ

Węgry po Orbánie. Nowe otwarcie i szansa dla polskiego biznesu
Péter Magyar, założyciel partii TISZA podczas jednego z wieców wyborczych w Budapeszcie.
Tisza Pétera Magyara zdobyła ponad 53 proc. głosów i uzyskała większość konstytucyjną.
Fot. Janos Kummer/ Getty Images
