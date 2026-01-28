Sąd obciążył nieruchomości Zbigniewa Ziobry hipoteką przymusową

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zdecydował o wpisaniu tzw. hipoteki przymusowej na nieruchomości byłego ministra sprawiedliwości i posła PiS Zbigniewa Ziobry. Decyzja ma zabezpieczyć ewentualne przyszłe roszczenia majątkowe wobec polityka i nie podlega zaskarżeniu – informuje PAP.

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej w środę przychylił się do wniosku Prokuratury Krajowej i obciążył nieruchomości Zbigniewa Ziobry hipoteką przymusową. Wpis w księgach wieczystych obejmuje cztery odrębne nieruchomości, które miały być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego.

Decyzja sądu nie podlega zaskarżeniu – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia Grzegorz Gała. W dalszej procedurze zarówno Prokuratura Krajowa, jak i sam Ziobro zostaną oficjalnie zawiadomieni o dokonaniu zabezpieczenia.

Hipoteka przymusowa ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywny, obowiązek naprawienia szkody, przepadek lub zwrot korzyści. Zabezpieczenie uniemożliwia również wyzbycie się, ukrycie lub obciążenie majątku przez posła PiS.

Wcześniejsze dwa wnioski Prokuratury Krajowej dotyczące nieruchomości Ziobry zostały odrzucone z powodu uchybień formalnych. W styczniu złożono zmodyfikowany wniosek, w którym doprecyzowano rodzaje zabezpieczanych należności, zakres hipotek oraz kwoty przypisane do poszczególnych nieruchomości.

Prokuratura Krajowa zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Polityk miał dopuścić się 26 przestępstw, m.in. wydawać polecenia łamania prawa w celu przyznania wybranym podmiotom dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

W połowie stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 5 lutego rozpatrzenie wniosku o tymczasowy areszt wobec byłego ministra. W przypadku uwzględnienia wniosku prokuratura zapowiedziała wydanie listu gończego, a następnie – jeśli Ziobro będzie przebywał poza Polską – uruchomienie europejskiego nakazu aresztowania.

Obecnie Ziobro korzysta z azylu politycznego na Węgrzech, które uznały, że politykowi grozi prześladowanie w Polsce. Sam polityk oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu przywrócenia w Polsce „rzeczywistych gwarancji praworządności” i deklaruje walkę z „politycznym bandytyzmem i bezprawiem”.

Źródło: PAP