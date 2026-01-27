Sąd podjął decyzję ws. Jarosława Kaczyńskiego

Pilne

Sąd w procesie Jarosława Kaczyńskiego z oskarżenia europosła Krzysztofa Brejzy umorzył sprawę z powodu znikomej szkodliwości czynu.

Sprawa dotyczyła słów prezesa PiS, które padły na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 r.

Lider PiS mówił wówczas odnosząc się do Brejzy: – Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw.

W tej sprawie Sejm uchylił Kaczyńskiemu immunitet w marcu zeszłego roku.

Proces w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, który toczył się od jesieni 2025 r., zakończył się 13 stycznia. Po wysłuchaniu mów końcowych sędzia Tomasz Trębicki poinformował, że „ze względu na złożony charakter sprawy” odracza ogłoszenie wyroku do 27 stycznia.

Sędzia Tomasz Trębicki przypomniał, że Kaczyński wypowiadał się jako świadek przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, a wypowiedź padła jako odpowiedź na jedno z pytań członków komisji do prezesa PiS. Co ważniejsze – jak dodał sąd – pytania dotyczyły także „przemyśleń i opinii”.

Nie padło to jako samodzielna teza, tylko wypowiedź skonstruowana w odpowiedzi na pytanie – zaznaczył sędzia.

Kaczyński: byłem zobowiązany do przedstawienia wszystkiego

Lider PiS w listopadzie 2025 r. wyjaśniał przed sądem, że był zobowiązany przez komisję śledczą do przedstawienia wszystkiego, co wie w danej sprawie. Mówił, że jako wicepremier (szefem rządu był wówczas Mateusz Morawiecki) zajmujący się m.in. kwestiami bezpieczeństwa uzyskał informacje, że Brejza podjął „działania bezprawne” i „moralnie odrażające”.

Jak dodał, informacje te uzyskał od funkcjonariusza publicznego ds. bezpieczeństwa, a dotyczyły one tego, że wobec Brejzy użyto Pegasusa w związku z działaniami władz magistratu w Inowrocławiu. Kontrolowane przez PiS media państwowe opisywały wtedy, że działał tam „wydział propagandy”, farma trolli – grupa hejterów, którzy mieli atakować oponentów prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę i jego syna Krzysztofa.

Do tej pory nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej tezy. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo przeciwko Ryszardowi Brejzie pod koniec 2024 r.

Jak podała AP powołując się na analizę Citizen Lab z University of Toronto, Brejza był podsłuchiwany Pegasusem, gdy był szefem kampanii KO w 2019 r.

Prezes PiS nie był obecny na kolejnych dwóch posiedzeniach sądu w tej sprawie. Podczas grudniowej rozprawy obrońca lidera PiS, mec. Bogusław Kosmus, mówił, że w trakcie marcowego przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa prezes PiS odpowiadał na pytania, a swoje słowa - których dotyczy akt oskarżenia - wypowiedział „przymuszony” przez pytających posłów. Jak zaznaczył adwokat, Kaczyński spełnił wtedy „w dobrej wierze (swój) obowiązek prawny”.

Mec. Kosmus ocenił, że toczący się proces dotyczył tego, co wolno świadkowi zeznającemu przed sejmową komisją śledczą.

Breajza: nie wolno w przestrzeni publicznej kłamać, nie można nikogo szkalować

Reprezentująca europosła KO mec. Dorota Brejza (prywatnie jego żona) stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że jest to proces „o prawdę”.

- O granice wolności słowa, (...) o to, że nie wolno w przestrzeni publicznej kłamać, nie można nikogo szkalować” - mówiła.

Sam Krzysztof Brejza mówił w zeszłym roku, że proces wytoczony prezesowi PiS „jest elementem wyjaśnienia sprawy afery Pegasusa”.

– Nie z zemsty, tylko dlatego, żeby ta sprawa nigdy się już nie powtórzyła.

Podczas grudniowego posiedzenia sądu Brejza, który został przesłuchany w charakterze pokrzywdzonego mówił, że słowa prezesa PiS były „brutalnym zniesławieniem”. Dodał, że „kampania hejtu”, jaką prowadzi przeciwko niemu Jarosław Kaczyński - elementem której były wspomniane słowa – wpływa na jego wizerunek w sposób „druzgocący”. Jak zaznaczył, niezależnie od wyniku toczącego się procesu, w oczach części opinii publicznej pozostanie „bandytą i złodziejem”.

Do przestępstwa zniesławienia odnosi się art. 212 Kodeksu karnego

Odnoszący się do przestępstwa zniesławienia art. 212 Kodeksu karnego, który ma zastosowanie w tej sprawie, przewiduje, że „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. W razie skazania sąd może także orzec konieczność zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego lub na wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny.

W przypadku gdy do zniesławienia dochodzi za pomocą środków masowego komunikowania, art. 212 w paragrafie drugim, poza karą grzywny lub ograniczenia wolności, wymienia również karę pozbawienia wolności do roku. Ze względu na to, że słowa prezesa PiS, których dotyczy proces, padły podczas transmitowanego przez media posiedzenia sejmowej komisji śledczej, mec. Brejza wskazała, że w sprawie zastosowanie powinien mieć ten paragraf.

Oskarżenie chciało, żeby orzeczenie miało skutek edukacyjny

Zaznaczyła także, że Krzysztofowi Brejzie nie zależy na tym, żeby ewentualny wyrok był nadmiernie represyjny dla prezesa PiS. Jak mówiła, chciałaby, żeby orzeczenie „miało skutek edukacyjny”, a podobne sytuacje ze strony lidera PiS – nie powtarzały się.

Pełnomocniczka Brejzy wnioskowała o zapłatę przez lidera PiS nawiązki w wysokości 50 tys. zł oraz zaznaczyła, że decyzję co do wymiaru kary pozostawia sądowi. Broniący Kaczyńskiego mec. Bogusław Kosmus wniósł o uniewinnienie prezesa PiS.

Źródło: PAP