Sąd w USA podtrzymał decyzję o usunięci nazwiska Trumpa z fasady Centrum Kennedy'ego

Amerykański sędzia federalny odrzucił w piątek wniosek kompleksu kulturalnego Centrum Kennedy’ego w Waszyngtonie, które jest kontrolowane przez prezydenta Donalda Trumpa, o odroczenie usunięcia jego nazwiska z fasady tego prestiżowego ośrodka.

Centrum Kennedy’ego usunęło w poniedziałek nazwisko Trumpa ze swej strony internetowej, ale nie z samego budynku.

W grudniu 2025 r. wybrany przez Trumpa zarząd Centrum Kennedy'ego zmienił nazwę obiektu na Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts, a na fasadzie budynku dodano złotymi literami nazwisko obecnego prezydenta nad dotychczasową nazwą. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że obiekt został nazwany na cześć Trumpa ze względu na „niewiarygodną pracę, jaką prezydent wykonał w ostatnim roku na rzecz ocalenia tego budynku”.

29 maja sędzia Christopher Cooper nakazał jednak usunąć w ciągu dwóch tygodni z budynku i ze strony internetowej wszelkie odniesienia do „prezydenta Trumpa oraz jakichkolwiek osób innych niż prezydent Kennedy”. Uznał próbę zmiany nazwy ośrodka za nielegalną, ponieważ takiej zmiany może dokonać tylko Kongres.

W osobnej, lecz powiązanej decyzji sędzia postanowił przychylić się do prośby członkini zarządu, kongresmenki Demokratów Joyce Beatty, by tymczasowo wstrzymać plany zarządu w sprawie zamknięcia sali na dwa lata w celu przeprowadzenia remontu. Zezwolił jednocześnie na dalsze prace remontowe, których „potrzeba wydaje się paląca”.

Trump zareagował zapowiedzią, że „będzie pracował z Kongresem nad przekazaniem mu” kontroli nad Centrum, a zarząd placówki odwołał się w czwartek od sądowego nakazu usunięcia nazwiska obecnego prezydenta z fasady Centrum oraz od decyzji sądu o wstrzymaniu zamknięcia ośrodka.

Po decyzji sądu robotnicy zaczęli usuwanie nazwiska prezydenta USA Donalda Trumpa z fasady sali koncertowej. Prace nie zostały jednak zakończone. Pracownicy zostawili brezentowe osłony, w związku z czym nie można jasno stwierdzić, czy usunięto wszystkie litery – poinformowała agencja AP.

Źródło: PAP

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