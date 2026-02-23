Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 12:11

Salesforce podpisał ostateczną umowę przejęcia Cimulate

Firma Salesforce podpisała ostateczną umowę przejęcia spółki Cimulate, zajmującej się usługami AI. Ta inwestycja ma pomóc spółce zaoferować sprzedawcom rozwiązania oparte na agentach AI.

Sprzedawcy odchodzą od wyszukiwania opartego wyłącznie na słowach kluczowych. Stawiają za to na AI. Dlatego też Salesforce zdecydował się przejąć spółkę Cimulate, czyli firmę zajmującą się rozwojem produktów i usług opartych na AI (jak choćby agentyczny handel). Jak tłumaczy spółka w komunikacie, integracja usług Cimulate pozwoli ulepszyć sposób, w jaki klienci znajdują produkty w czasie rzeczywistym. AI odciąży w ten sposób sprzedawców, którzy będą mogli zająć się strategią związaną z rozwojem marki.

Cimulate oferuje bowiem silnik specjalnie napisany pod handel detaliczny, który rozpoznaje intencje użytkowników. To zaś przekłada się na trafniejsze wyniki wyszukiwania, co z kolei ułatwi i przyspieszy zakupy.

– Przyszłość handlu jest agentyczna – wykracza poza proste transakcje, zmierzając w stronę intuicyjnego, konwersacyjnego odkrywania produktów – powiedział Nitin Mangtani, SVP & GM, Commerce and Retail w Salesforce. – Integrując technologię Cimulate z Agentforce Commerce, pomagamy detalistom zniwelować lukę między intencją klienta a działaniem, dostarczając doświadczenia, które są bardziej naturalne, trafne i skuteczne – dodał.

– Dołączenie do Salesforce pozwala nam skalować naszą technologię i udostępnić ją wiodącym detalistom na całym świecie – zauważył z kolei John Andrews, CEO i współzałożyciel Cimulate. – Wspólnie możemy pomóc markom odejść od przestarzałych mechanizmów wyszukiwania i tworzyć doświadczenia, które realnie odpowiadają na potrzeby klientów, reagując na nie w czasie rzeczywistym – podkreślił.

Zamknięcie transakcji zaplanowane jest na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji.

Salesforce to firma, która wspiera organizacje na drodze do stania się przedsiębiorstwami agentycznymi. Mają one łączyć ludzi, aplikacje i agentów AI, by zapewnić firmom odpowiedni wzrost.

MidEuropa przejmuje udziały w OSHEE od Innova Capital
Salesforce
Salesforce przejmuje Cimulate. Fot. Thomas Fuller/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Nie będzie „demokratyzacji” AI? USA górą po szczycie w Delhi
86 krajów podpisało ogłoszoną w weekend deklarację po AI Impact Summit w stolicy Indii. Delhi pozycjonuje się jako ważny gracz w dyskusji o globalnym zarządzaniu sztuczną inteligencją. Ale pierwsze skrzypce w rozwoju technologii nadal grają USA i Chiny.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo Świat
10 największych koncertów w historii Europy Środkowej
Największe gwiazdy światowej muzyki potrafią przyciągnąć dziesiątki tysięcy fanów. Jednak w Europie Środkowej rekordy frekwencji wcale nie należą do Coldplay czy Eda Sheerana. Ci artyści mogliby z zazdrością patrzeć na zupełnie innych wykonawców, gdyby tylko o nich słyszeli. Rekordziści są bowiem znani niemal wyłącznie... w swoich ojczyznach.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026