Salesforce podpisał ostateczną umowę przejęcia Cimulate

Firma Salesforce podpisała ostateczną umowę przejęcia spółki Cimulate, zajmującej się usługami AI. Ta inwestycja ma pomóc spółce zaoferować sprzedawcom rozwiązania oparte na agentach AI.

Sprzedawcy odchodzą od wyszukiwania opartego wyłącznie na słowach kluczowych. Stawiają za to na AI. Dlatego też Salesforce zdecydował się przejąć spółkę Cimulate, czyli firmę zajmującą się rozwojem produktów i usług opartych na AI (jak choćby agentyczny handel). Jak tłumaczy spółka w komunikacie, integracja usług Cimulate pozwoli ulepszyć sposób, w jaki klienci znajdują produkty w czasie rzeczywistym. AI odciąży w ten sposób sprzedawców, którzy będą mogli zająć się strategią związaną z rozwojem marki.

Cimulate oferuje bowiem silnik specjalnie napisany pod handel detaliczny, który rozpoznaje intencje użytkowników. To zaś przekłada się na trafniejsze wyniki wyszukiwania, co z kolei ułatwi i przyspieszy zakupy.

– Przyszłość handlu jest agentyczna – wykracza poza proste transakcje, zmierzając w stronę intuicyjnego, konwersacyjnego odkrywania produktów – powiedział Nitin Mangtani, SVP & GM, Commerce and Retail w Salesforce. – Integrując technologię Cimulate z Agentforce Commerce, pomagamy detalistom zniwelować lukę między intencją klienta a działaniem, dostarczając doświadczenia, które są bardziej naturalne, trafne i skuteczne – dodał.

– Dołączenie do Salesforce pozwala nam skalować naszą technologię i udostępnić ją wiodącym detalistom na całym świecie – zauważył z kolei John Andrews, CEO i współzałożyciel Cimulate. – Wspólnie możemy pomóc markom odejść od przestarzałych mechanizmów wyszukiwania i tworzyć doświadczenia, które realnie odpowiadają na potrzeby klientów, reagując na nie w czasie rzeczywistym – podkreślił.

Zamknięcie transakcji zaplanowane jest na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2027, pod warunkiem spełnienia standardowych warunków finalizacji.

Salesforce to firma, która wspiera organizacje na drodze do stania się przedsiębiorstwami agentycznymi. Mają one łączyć ludzi, aplikacje i agentów AI, by zapewnić firmom odpowiedni wzrost.