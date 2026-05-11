Samoobsługowe drukarki w sklepach Żabka. Żabka i Zeccer rozszerzają współpracę

Do połowy 2026 roku samoobsługowe drukarki Zeccer będą dostępne w ponad 1 tys. sklepów Żabka. W niedalekiej przyszłości będzie można na nich również drukować zdjęcia.

Współpraca Żabki – giganta handlu detalicznego – oraz polskiej spółki technologicznej Zeccer trwa od 2024 roku. Zaczęło się od pilotażu, który obejmował 100 placówek.

Od tego roku dostępność samoobsługowych drukarek w sklepach sieci znacznie się zwiększy. Na razie dziesięciokrotnie.

– Do połowy 2026 r. drukarki Zeccer będą dostępne w około 1100 sklepach Żabka w całej Polsce – zapowiada Mateusz Materna, prezes zarządu Zeccer.

C– Cieszymy się zarówno ze współpracy z siecią jako całością, jak i z poszczególnymi franczyzobiorcami. Dzięki Żabce klienci będą mogli wydrukować potrzebne im dokumenty blisko domu oraz w dogodnym dla siebie czasie – dodaje Mateusz Materna.

Dzięki rozwiązaniu Zeccera klienci sieci mogą w kilka sekund wydrukować dokumenty w formacie A4 – z telefonu, laptopa czy tabletu. Nie potrzeba przy tym instalować żadnych aplikacji ani sterowników. Cały proces jest szybki i intuicyjny, a płatność dokonywana wygodnie – przez internet.

Dla Żabki współpraca z Zeccerem jest elementem realizacji strategii „Wygodne usługi”.

Zgodnie z jej założeniami klienci powinni móc zrealizować w sklepie jak najwięcej spraw, najczęściej przy okazji codziennych zakupów.

– Nasza oferta w tym zakresie stale się poszerza, elastycznie dopasowując się do potrzeb klientów. Korzystając z drukarek Zeccer umieszczonych w sklepach, użytkownicy zyskują wygodę: mogą wydrukować swoje dokumenty w drodze do domu, urzędu czy podczas podróży – podkreśla Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług w Grupie Żabka.

Listę sklepów, w których już dziś można wydrukować dokumenty w Żabce, można sprawdzić na stronie zeccer.pl/zabka/.

– Chcielibyśmy, aby klienci mogli wkrótce drukować nie tylko dokumenty, ale także zdjęcia. To rozwiązanie sprawdzamy na razie we współpracy z innymi partnerami, a wyniki są więcej niż obiecujące – podkreśla Mateusz Materna.

Samoobsługowe drukarki Zeccer dostępne są w ponad 1500 punktach w całym kraju. Korzystają z nich klienci największych sieci handlowych, galerii handlowych, a także studenci wielu polskich uczelni.

