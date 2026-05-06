Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.05.2026
NEWSROOM XYZ
06.05.2026 07:53

Samsung korzysta na boomie na AI. Wartość rynkowa firmy przekroczyła bilion dolarów

Samsung mocno korzysta na boomie na sztuczną inteligencję. Akcje koreańskiego koncernu poszły w górę o ponad 15 proc., podnosząc wycenę firmy na ponad bilion dolarów.

Akcje firmy pobiły rekord wartości i Samsung stał się drugą azjatycką firmą (po TSMC), której wartość przekroczyła bilion dolarów – pisze CNBC. Wzrost kursu walorów to efekt świetnych wyników za pierwszy kwartał 2026 r., gdy zysk operacyjny poszedł w górę ośmiokrotnie r/r i przebił zysk za cały 2025 r.

Jedną z przyczyn takiego wzrostu akcji i wartości firmy jest raport Bloomberga, że Apple chce, by nie tylko TSMC, ale zarówno Samsung, jak i Intel produkowały układy do urządzeń firmy. Jednak główną przyczyną jest boom na AI. Koreański koncern, obok SK Hynix i Microna, jest największym producentem pamięci HBM i DRAM, wymaganych do budowy centrów danych.

W lutym Samsung zapowiedział, że stał się pierwszym producentem HBM szóstej generacji, który wytwarza ją na masową skalę i dostarcza już klientom. HBM4 ma bowiem stać się kluczowym elementem nowych układów Nvidii – Vera Rubin.

Samsung korzysta na problemach z podażą pamięci

– Na rynku jest duży brak pamięci DRAM i NAND ze względu na rozwój AI. Sztuczna inteligencja wymaga bowiem dużej ilości miejsca na dane oraz wysokiej przepustowości – tłumaczy Yu Jing Jie, analityk firmy Morningstar. Dodaje, że rozbudowa fabryk pamięci trwa od dwóch do trzech lat, co oznacza, że podaż będzie ograniczona przez najbliższe lata. To zaś napędza zyski koncernów oraz oczekiwania inwestorów co do wyników producentów pamięci.

Do tego, jak tłumaczy szef działu półprzewodników i infrastruktury w Futurum Group Rolf Bulk, nawet otwarcie nowych fabryk nie obniży automatycznie cen pamięci do poziomów sprzed boomu AI, a to oznacza, że jej producenci dalej będą mogli liczyć na wysokie zyski.

Bulk tłumaczy też, że o ile SK Hynix ma 55-procentowy udział w rynku HBM, a Samsung tylko 25-procentowy, to nie przeszkadza to inwestorom. Widzą oni bowiem, że Samsung więcej zarabia na klasycznej pamięci DRAM niż na HBM.

Spadkobiercy prezesa Samsunga spłacili rekordowy podatek
koreańska siedziba Samsunga
Samsung stał się drugą azjatycką firmą o rynkowej wycenie przekraczającej bilion dolarów. Fot. SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Inflacja wraca do gry, rynki łapią oddech. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Marcowe dane makroekonomiczne pokazują dużą odporność polskiej gospodarki, ale już rosnąca inflacja i skok cen energii sygnalizują nadchodzące wyzwania. Rynki finansowe próbowały odreagować…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PZU przejmuje ukraińską spółkę MetLife. Ryzykowny ruch czy dobra okazja?
Lider polskich ubezpieczeń, grupa PZU, przejmuje innego lidera – ukraińską spółkę MetLife, która ma 50 proc. udziałów w tamtejszym rynku polis na życie. Dzięki temu nie tylko awansuje z pozycji…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Lootbox to hazard. Jak prawo nie nadąża za nowym modelem uzależniania
Lootboxy, blokowane domeny i nielegalne automaty. Walka z hazardem, który przyjmuje dziś nieoczywiste formy, rodzi pytania o luki w prawie.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
235 mln zł w trzy miesiące. Polskie fundusze VC coraz śmielej inwestują za granicą
Inwestycje polskich funduszy w zagraniczne startupy przyspieszyły. Wartość transakcji z 1. kw. 2026 r. przewyższyła wyniki z poprzednich lat.
06.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Jaka będzie AI za 5-10 lat? Prof. Przegalińska pokazuje scenariusze
Mythos to model, który nie tyle odpowiada na pytania, co potrafi prowadzić wielogodzinne lub wielodniowe projekty, samodzielnie weryfikować swoje wyniki i korygować błędy — mówi w rozmowie z XYZ…
06.05.2026