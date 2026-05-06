Samsung korzysta na boomie na AI. Wartość rynkowa firmy przekroczyła bilion dolarów

Samsung mocno korzysta na boomie na sztuczną inteligencję. Akcje koreańskiego koncernu poszły w górę o ponad 15 proc., podnosząc wycenę firmy na ponad bilion dolarów.

Akcje firmy pobiły rekord wartości i Samsung stał się drugą azjatycką firmą (po TSMC), której wartość przekroczyła bilion dolarów – pisze CNBC. Wzrost kursu walorów to efekt świetnych wyników za pierwszy kwartał 2026 r., gdy zysk operacyjny poszedł w górę ośmiokrotnie r/r i przebił zysk za cały 2025 r.

Jedną z przyczyn takiego wzrostu akcji i wartości firmy jest raport Bloomberga, że Apple chce, by nie tylko TSMC, ale zarówno Samsung, jak i Intel produkowały układy do urządzeń firmy. Jednak główną przyczyną jest boom na AI. Koreański koncern, obok SK Hynix i Microna, jest największym producentem pamięci HBM i DRAM, wymaganych do budowy centrów danych.

W lutym Samsung zapowiedział, że stał się pierwszym producentem HBM szóstej generacji, który wytwarza ją na masową skalę i dostarcza już klientom. HBM4 ma bowiem stać się kluczowym elementem nowych układów Nvidii – Vera Rubin.

Samsung korzysta na problemach z podażą pamięci

– Na rynku jest duży brak pamięci DRAM i NAND ze względu na rozwój AI. Sztuczna inteligencja wymaga bowiem dużej ilości miejsca na dane oraz wysokiej przepustowości – tłumaczy Yu Jing Jie, analityk firmy Morningstar. Dodaje, że rozbudowa fabryk pamięci trwa od dwóch do trzech lat, co oznacza, że podaż będzie ograniczona przez najbliższe lata. To zaś napędza zyski koncernów oraz oczekiwania inwestorów co do wyników producentów pamięci.

Do tego, jak tłumaczy szef działu półprzewodników i infrastruktury w Futurum Group Rolf Bulk, nawet otwarcie nowych fabryk nie obniży automatycznie cen pamięci do poziomów sprzed boomu AI, a to oznacza, że jej producenci dalej będą mogli liczyć na wysokie zyski.

Bulk tłumaczy też, że o ile SK Hynix ma 55-procentowy udział w rynku HBM, a Samsung tylko 25-procentowy, to nie przeszkadza to inwestorom. Widzą oni bowiem, że Samsung więcej zarabia na klasycznej pamięci DRAM niż na HBM.