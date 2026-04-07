Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.04.2026
07.04.2026 08:20

Samsung przewiduje rekordowy kwartał. Boom na AI ma podnieść zyski koncernu ośmiokrotnie.

Samsung podał prognozy finansowe na pierwszy kwartał 2026 r. Według koreańskiego koncernu zyski mają wzrosnąć ośmiokrotnie (rok do roku) do 37,8 miliarda dolarów. To efekt boomu na AI. Akcje firmy poszły więc w górę aż o 4,8 proc.

Jeśli te prognozy faktycznie się sprawdzą, to zyski Samsunga, jak pisze CNBC, nie dość że przekroczą znacząco oczekiwania LSEG (analitycy oczekują bowiem zysku na poziomie 32,5 miliarda dolarów), ale i będą prawie trzykrotnie wyższe od ostatniego rekordowego kwartału. Jednocześnie skonsolidowane przychody miałyby wzrosnąć o 70 proc. (rok do roku) do poziomu ok. 100 miliardów dolarów.

Te rekordowe prognozy koncern osiągnie tylko dzięki boomowi na AI. Samsung jest bowiem jednym z trzech (obok Microna i SK Hynix) producentów pamięci. A tę twórcy centrów danych i układów AI wykupują na pniu. To z kolei podnosi ceny pamięci RAM dla producentów urządzeń elektronicznych i dla konsumentów.

Wyniki, jak podsumowuje CNBC, pokazują, że Samsung odrabia też stratę do pozostałych dwóch głównych producentów pamięci, umacniając się na rynku pamięci o wysokiej przepustowości (HBM).

koreańska siedziba Samsunga
Samsung zapowiada rekordowe wyniki za Q1 2026. Fot. SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images
