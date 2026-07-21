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NEWSROOM XYZ
21.07.2026 09:27

Samsung wchodzi na rynek płatności. Wypuści kartę kredytową we współpracy z Barclays

Samsung Electronics po raz pierwszy wypuści własną kartę kredytową. Będzie dostępna na rynku w USA. Główny konkurent Samsunga na rynku telefonów komórkowych, firma Apple, kartę Apple Card ma w swojej ofercie od siedmiu lat.

Sklep Samsung w Chinach
Samsung wprowadzi na amerykańskim rynku pierwszą kartę kredytową. Wypuści ją we współpracy z bankiem Barclays i firmą Visa. Fot. Fot. Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Samsung Galaxy Card będzie kartą płatniczą Visa, dostępną w wersji fizycznej i elektronicznej. Karta będzie wydawana przez Barclays US Consumer Bank.

Pierwsza karta kredytowa Samsunga oferuje nową opcję finansowania i nagrody pieniężne za każdy zakup. Np. osoby płacące nową kartą za urządzenia Galaxy w przedsprzedaży mogą liczyć na 5 proc. zwrotu środków.

Karta będzie zintegrowana z Samsung Wallet.

Jak podał cytowany przez Reutersa Sih Lee z Samsung Electronics America, co najmniej jedno urządzenie Samsunga jest obecne w 70 proc. amerykańskich gospodarstw domowych. Blisko 30 proc. posiada co najmniej trzy takie urządzenia.

Firma Apple oferuje usługę Apple Pay od 2014 r., a kartę Apple Pay od 2019 r.

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