Santander z karą od Komisji Nadzoru Finansowego. Bank musi zapłacić 21 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się nałożyć na Santander BP osiem kar pieniężnych w łącznej wysokości 21,1 mln zł. Bank może się odwołać.

Kary nałożone przez KNF dotyczą ośmiu spraw. Najwyższa sięga 7 mln zł. Dotyczy wykonywania zleceń na rachunek klienta, których przedmiotem jest „Oprocentowanie Nie Wyższe Niż”, w latach 2021-2023.

Inne kary to m.in. 4 mln zł za współpracę z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi w latach 2018-2021 oraz 1 mln zł w związku z zawieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w latach 2018-2019.

Decyzja nie jest prawomocna. Eksperci Santander analizują uzasadnienie podane przez KNF.

„Jednak biorąc pod uwagę, że decyzja jest natychmiast wykonalna, bank niezwłocznie wykona obowiązek zapłaty kary pieniężnej" – przekazali przedstawiciele Santanderu.

Źródło: PAP