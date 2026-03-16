Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.03.2026
16.03.2026 20:00

Santander z karą od Komisji Nadzoru Finansowego. Bank musi zapłacić 21 mln zł

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się nałożyć na Santander BP osiem kar pieniężnych w łącznej wysokości 21,1 mln zł. Bank może się odwołać.

Kary nałożone przez KNF dotyczą ośmiu spraw. Najwyższa sięga 7 mln zł. Dotyczy wykonywania zleceń na rachunek klienta, których przedmiotem jest „Oprocentowanie Nie Wyższe Niż”, w latach 2021-2023.

Inne kary to m.in. 4 mln zł za współpracę z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi w latach 2018-2021 oraz 1 mln zł w związku z zawieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w latach 2018-2019.

Decyzja nie jest prawomocna. Eksperci Santander analizują uzasadnienie podane przez KNF.

„Jednak biorąc pod uwagę, że decyzja jest natychmiast wykonalna, bank niezwłocznie wykona obowiązek zapłaty kary pieniężnej" – przekazali przedstawiciele Santanderu.

Źródło: PAP

Santander może wypłacić do 5,1 mld zł dywidendy
Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się nałożyć na Santander BP osiem kar pieniężnych w łącznej wysokości 21,1 mln zł. Fot. Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Wyobraźnia, która nie jest oczywista. O książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adama Zemana (RECENZJA)
Wyobraźnia nie jest zdolnością oczywistą ani uniwersalną. W książce „The Shape of Things Unseen: A New Science of Imagination” Adam Zeman pokazuje, że „widzenie oczami umysłu” to tylko jeden z wariantów znacznie bardziej złożonego procesu. Wyobraźnia okazuje się polem relacji między poznaniem, emocjami i kulturą – miejscem, w którym sens rodzi się nie z idei, lecz z ich emocjonalnego ciężaru.
14.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata?
Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
UOKiK poprawił projekt ustawy o kredycie konsumenckim. Sektor finansowy wciąż alarmuje
UOKiK przedstawił nową wersję projektu ustawy o kredycie konsumenckim, która ma odpowiedzieć na krytykę ze strony sektora finansowego. Choć w dokumencie pojawiły się korekty, wiele kluczowych postulatów rynku nadal nie zostało uwzględnionych. Spór dotyczy m.in. sankcji kredytu darmowego oraz limitów kosztów pozaodsetkowych.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd zapowiada rekordowe nakłady na mieszkalnictwo. Podatku od pustostanów nie planuje
Rząd zapowiada znaczące zwiększenie wydatków na politykę mieszkaniową oraz pakiet zmian legislacyjnych obejmujących cały system – od budownictwa społecznego po rynek własnościowy. W budżecie na 2026 r. zabezpieczono 6,7 mld zł na inwestycje mieszkaniowe, a wraz z funduszami z Krajowego Planu Odbudowy kwota ma sięgnąć 8,7 mld zł.
16.03.2026