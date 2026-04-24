24.04.2026

Santander zmienia się w Erste. Rusza weekendowy rebranding

W piątek 24 kwietnia rozpocznie się kluczowy etap rebrandingu Santanderu na Erste Bank Polska. Prace potrwają do niedzieli. Bank zapewnia, że klienci niemal nie odczują zmian.

Weekendowe zmiany obejmą wprowadzenie zmianę logo banku, nazwy aplikacji na Erste oraz adresu strony internetowej, którym odtąd będzie erste.pl. Santander BP zapewnia jednak, że wszystkie umowy pozostaną w mocy. Nie zmienią się także numery kont, kart, kody PIN czy numer infolinii.

Już teraz trwają prace w placówkach banku, gdzie charakterystyczną czerwień zastąpi odcień niebieski. Wcześniej bank informował, że dokona całości rebrandingu w II kw. 2026 r.

Polecamy też: Od hamulcowych do strategów. Szefowie ryzyka banków przejmują stery i szukają recepty

Zmiany są efektem przejęcia Santanderu przez Erste Group. Austriacka spółka zakupiła 49 proc. akcji Santander BP i 50 proc. akcji Santander TFI od hiszpańskiej Grupy Santander, do której bank należał od 2011 r.

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santanderu opowiedziało się za zmianą nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana nazwy obejmie także inne spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”. Spółka szacuje wpływ kosztów procesu integracji z grupą Erste na wynik finansowy Santanderu na ok. 250 mln zł.

„Starą” nazwę zachowa jednak Santander Consumer Bank ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander

Grupa Erste ma ponad 23 mln klientów na ośmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniając 55 tys. pracowników. Erste Bank Polska (dotąd Santander) odpowiada za 6,1 mln klientów oraz 10 tys. pracowników.

Źródło: PAP, XYZ

Banki zarabiają jak nigdy. Przegrani i wygrani 2025 r.
Może zainteresować Cię również
„Inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń". Notowania GPW 22 kwietnia 2026 r.
Po południu WIG20 zmierzał do odnotowania spadku przekraczającego 0,5 proc. Na plus z największych spółek wyróżniał się CD Projekt – zyskiwał 4 proc. W ocenie Mariusza Adamiaka, dyrektora biura…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Warszawska giełda wśród najsłabszych w Europie. Notowania GPW 23 kwietnia 2026 r.
Warszawska giełda była w czwartek po południu na drodze do jednego z najsłabszych wyników dnia w Europie. Główne indeksy spadały o ok. 1,2–1,3 proc. Rynek ciągnęły w dół m.in. banki, z których…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
800+ na 10 i więcej dzieci. Jak wygląda system opiekunów tymczasowych dla Ukraińców
Obywatele Ukrainy wymieniają się informacjami, gdzie znaleźć fikcyjnego opiekuna dla dzieci. Często oddają mu całe 800+, byleby ich potomstwo mogło uczyć się w Polsce. Część opiekunów pobiera…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
9 najlepszych kont oszczędnościowych. Ranking XYZ (kwiecień 2026 r.)
Oprocentowanie kont oszczędnościowych nie spada. Banki utrzymują warunki najlepszych ofert. Co najważniejsze, oprócz stawki, bez zmian pozostawiają też pozostałe zasady, dotyczące limitów wpłaty i…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Domański: drugiej elektrowni jądrowej państwo nie sfinansuje. „W budżecie nie ma na to miejsca”
Polska stoi przed kolejnym atomowym wyzwaniem, ale tym razem rachunek nie będzie już tak prosty do pokrycia. Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, otwarcie przyznaje, że budżet nie…
22.04.2026