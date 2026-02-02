SatRev podpisał umowę na monitoring sieci gazowych w Omanie

Polska firma SatRev podpisała porozumienie o monitorowaniu sieci gazociągów w Omanie. Kontrakt na nadzór satelitarny wart jest 30 mln złotych.

Wrocławska spółka SatRev podpisała porozumienie z ETCO SPACE. Obie firmy mają wdrożyć satelitarny system monitorowania dla państwowego przedsiębiorstwa OQGN, które zarządza siecią przesyłu gazu w Omanie. Umowa dotyczy zarówno obserwacji satelitarnej ponad 4 tysięcy kilometrów gazociągów, jak i zaawansowanej analityki danych. W jej realizacji wykorzystywane ma być zobrazowanie optyczne oraz dane radarowe SAR. Usługi polskiej firmy obejmują m.in. wykrywanie wycieków, zmian gruntu przy gazociągach oraz identyfikację naruszeń infrastruktury. Kontrakt zawarto na dwa lata.

To nie pierwszy kontrakt SatRev w Omanie. Spółka współpracuje z ETCO od 2022 roku. W ubiegłym roku polska firma uruchomiła tam stację naziemną do łączności z satelitami. Do tego w ostatnim kwartale ubiegłego roku wypuściła na orbitę specjalnego nanosatelitę dla Omanu.

– Czujemy się uhonorowani wyborem SatRev jako dostawcy usług satelitarnych i analitycznych w projekcie realizowanym wspólnie z naszym partnerem strategicznym ETCO SPACE na rzecz OQGN. Postrzegamy tę decyzję jako efekt konsekwentnie budowanej współpracy opartej na uzupełniających się kompetencjach i wspólnej wizji rozwoju zdolności satelitarnych i analitycznych, zarówno na rynku omańskim, polskim, jak i międzynarodowym. Wybór SatRev potwierdza zaufanie do naszych kompetencji technologicznych oraz dojrzałości rozwiązań, szczególnie w jednym z najbardziej wymagających obszarów, jakim są usługi dla sektora ropy i gazu – powiedział dr Daniel Więzik, prezes zarządu SatRev S.A. Dodał, że ta umowa otwiera przed polską firmą możliwości kolejnych kontraktów na Bliskim Wschodzie i zapewni dalszy rozwój spółki.

Umowę umożliwił sukces satelity BlueBON

SatRev przypomina, że działania w Omanie nie byłyby możliwe bez satelity BlueBON, który już rok znajduje się na orbicie. Powstał on w oparciu o autorską platformę Racoon i został wyposażony w teleskop południowokoreańskiej firmy Telepix. Waży około 10 kg i oferuje rozdzielczość poniżej 5 metrów na piksel. Centrum kontroli misji znajduje się w siedzibie firmy we Wrocławiu. Główną misją satelity jest obserwacja mokradeł przybrzeżnych oraz lasów namorzynowych i ocenianie zdolności tych terenów do pochłaniania dwutlenku węgla. Do tej pory sfotografował już 0,5 mln kilometrów kwadratowych Ziemi.

SatRev S.A. to polska spółka technologiczna z Wrocławia, działająca od 2016 roku. Ma duże doświadczenie w projektowaniu i budowie nanosatelitów – na orbicie znajduje się już kilkanaście takich obiektów. Firma planuje połączenie ze spółką ECL, notowaną na NewConnect. Po fuzji zmieni nazwę na Sky Vision.

ETCO SPACE to omańska spółka powołana w ramach programu Oman Vision 2040, którego celem jest rozwój lokalnych kompetencji satelitarnych. SatRev współpracuje z tą firmą od 2022 roku.