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25.06.2026 09:27

Scanway rozszerza współpracę z koreańską Narą

Scanway dostarczy koreańskiej Nara kolejne dwa zestawy teleskopów kosmicznych. To rozszerzenie umowy zawartej w 2024 r. Drzwi do kolejnych rozszerzeń są otwarte.

W środę Scanway i koreańska Nara Space Technology zawarły umowę na dostarczenie dwóch zestawów teleskopów kosmicznych. Wartość kontraktu to 1,28 mln euro, a kwota będzie wypłacana w transzach.

Teleskopy mają polecieć na orbitę na początku 2028 r. w ramach programu NarSha. To koreańska konstelacja kilkunastu satelitów, które mają monitorować emisję metanu. Scanway już w 2024 r. zawarł umowę na dostawę dwóch satelitów Narze. Pierwszy z nch dotarł do Korei Południowej na początku czerwca. Drugi z nich ma trafić tam w III kwartale 2026 r.

„Potencjalny dalszy udział spółki w budowie przyszłej konstelacji na bazie rozwijanych instrumentów optycznych będzie przedmiotem ewentualnego odrębnego kontraktu” – czytamy w komunikacie.

Podpisanie umowy jest kolejną wiadomością ze Scanwaya w tym tygodniu. W środę spółka ogłosiła rozpoczęcie realizacji projektu ScyLab dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wraz z KP Labs. Z kolei we wtorek poinformowała o współpracy z jednym z najważniejszych laboratoriów NASA.

Scanway specjalizuje się w instrumentach optycznych wysokiej rozdzielczości, a także w systemach kamer do obserwacji Ziemi i inspekcji na orbicie. Od marca 2026 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

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Mikrosatelita na orbicie Ziemi
Scanway dostarczy koreańskiej Nara Space Technology kolejne dwa modele satelitów z teleskopami kosmicznymi.
Fot. Getty Images
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