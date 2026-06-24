Scanway i KP Labs rozwijają współpracę. Rozpoczną projekt dla ESA

Scanway i KP Labs rozpoczynają realizację projektu ScyLab dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Opracują rozwiązanie obejmujące teleskop działający w zakresie bliskiej podczerwieni (SWIR) wraz z jednostką DPU (Data Processing Unit).

KP Labs i Scanway to polskie spółki z sektora kosmicznego. Pierwsza z nich rozwija zaawansowane rozwiązania sprzętowo-programowe do przetwarzania danych na orbicie. Obejmujące one m.in. jednostki DPU, oprogramowanie pokładowe oraz algorytmy oparte na sztucznej inteligencji wspierające autonomiczne operacje. Scanway specjalizuje się w instrumentach optycznych wysokiej rozdzielczości oraz systemach kamer do obserwacji Ziemi i inspekcji na orbicie. Rozwijaj linię ładunków optycznych SOP (Scanway Optical Payload). Od marca 2026 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Podpisanie umowy dotyczącej projektu ScyLab to kontynuacja współpracy, którą spółki nawiązały w listopadzie 2025 r. Podpisały wtedy porozumienie dotyczące rozwoju zintegrowanych ładunków optycznych oraz pokładowych systemów przetwarzania danych dla przyszłych misji kosmicznych.

Obie spółki współpracują już przy krajowym programie konstelacji satelitarnej CAMILA (Country Awareness Mission in Land Analysis), realizowanym przez Creotech Instruments w ramach kontraktu z ESA. W tym projekcie Scanway odpowiada za teleskopy i kamery optyczne dla dwóch satelitów. KP Labs z kolei rozwija pokładowe systemy przetwarzania danych oraz środowisko testowe misji.

– Łącząc możliwości optyczne Scanway z naszą jednostką przetwarzania danych, chcemy dostarczać rozwiązania, które nie tylko pozyskują dane, ale także autonomicznie interpretują je bezpośrednio na orbicie. Takie podejście ogranicza obciążenie segmentu naziemnego, przyspiesza procesy decyzyjne i odpowiada na rosnące potrzeby rynku związane z autonomią. W świecie, gdzie konstelacje satelitarne stają się standardem, wymiana przetworzonych danych między satelitami w czasie rzeczywistym nabiera zupełnie nowego znaczenia operacyjnego – mówi o poszerzeniu współpracy między spółkami dyrektor generalny KP Labs Michał Zachara.

KP Labs i Scanway będą wspólnie pracować nad projektem dla ESA

Nowa inicjatywa ScyLab będzie realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy ESA a KP Labs. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na 1,5 roku. Jak podaje Scanway, wartość kontraktu przypadająca na spółkę wynosi 815 tys. euro. Rozpoczęcie umowy uruchamia płatność zaliczkową. Całościowe rozliczenie kontraktu ma nastąpić do końca 2027 r. – podano w komunikacie.

W ramach współpracy firmy połączą technologię obrazowania Scanway z architekturą obliczeniową KP Labs. Będą rozwijać kompaktowe ładunki optyczne zdolne do pozyskiwania i przetwarzania danych bezpośrednio na orbicie. Rozwiązania te mają ograniczać ilość danych przesyłanych do segmentu naziemnego oraz zwiększać autonomię działania satelitów.

Scanway chce rozwijać łańcuch dostaw

Jak wskazuje Scanway, projekt ScyLab wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju technologicznego Scanway na lata 2026–2028, w szczególności w zakresie rozwoju własnych ogniw łańcucha dostaw.

– W ramach nowego projektu zajmiemy się opracowaniem autorskiej elektroniki do obsługi sensora pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni (SWIR). Realizowany wspólnie z KP Labs projekt pozwoli nam rozszerzyć kompetencje technologiczne, szczególnie w obszarze integracji własnych rozwiązań z jednostką DPU spółki KP Labs – mówi dyrektor operacyjny Scanway Mikołaj Podgórski.

Jak dodaje, projekt pozwoli spółce rozbudować portfolio o nową technologię przeznaczoną do dalszej komercjalizacji.

– Dalszy rozwój rozwiązania, w tym potencjalne kolejne etapy współpracy, będzie zależał m.in. od dostępności finansowania ze środków pochodzących z polskiej składki do ESA – wskazuje także Mikołaj Podgórski.

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