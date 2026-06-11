Sędzia Dariusz Zawistowski wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Sadownictwa.

– Chcemy dzisiaj przyjąć uchwałę programową, w których określimy priorytety. Najważniejsza funkcja Rady wynika z Konstytucji i jest nią stanie na straży niezawisłości sędziów – powiedział Zawistowski dziennikarzom tuż po objęciu nowej funkcji.

Za kandydaturą Zawistowskiego głosowało na czwartkowym posiedzeniu 18 osób, przeciw były 3, a wstrzymały się 2. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS w jej nowym, wybranym 15 maja, składzie sędziowskim.

W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS

Posiedzenie KRS, na którym został wybrany jej przewodniczący, zwołał I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński.

W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS. Wśród wybranych sędziów znalazło się 13 wskazanych przez kluby rządzącej koalicji, którzy wcześniej zostali wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez zgromadzenia sędziów w kraju. Część środowisk sędziowskich nie wzięła jednak udziału w tych zgromadzeniach.

Z osób, które uzyskały największe poparcie na zgromadzeniach, do KRS zostali wybrani rekomendowani przez stowarzyszenia sędziowskie m.in. Iustitię i Themis: Karolina Bąk-Lasota; Wojciech Buchajczuk; Monika Frąckowiak; Edyta Jefimko; Magdalena Kierszka; Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz; Jarosław Łuczaj; Ewa Mierzejewska; Bartłomiej Starosta; Aleksandra Wrzesińska-Nowacka; Dariusz Zawistowski; Katarzyna Zawiślak; Ewa Żołnierczuk-Dec.

W KRS znalazł się także wskazany przez PiS Łukasz Piebiak – były wiceminister sprawiedliwości z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki – opolski sędzia związany, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Minister Żurek: odbudowujemy filary praworządności w Polsce

Przed czwartkowym posiedzeniem Krajowej Rady Sądownictwa minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS obsadzi pierwsze 50 etatów sędziowskich. Podkreślił jednocześnie, że decyzje w tej kwestii nie mogą być podejmowane pospiesznie.

– Odbudowujemy filary praworządności w Polsce – podkreślił minister Żurek przed posiedzeniem Rady.

Odbudowujemy filary praworządności w Polsce – podkreślił minister Żurek przed posiedzeniem Rady.

– Takimi instytucjami, które zostały zniszczone, były KRS, Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Dzisiaj odbędzie się pierwsze inauguracyjne posiedzenie KRS w nowej odsłonie – dodał.

– Najważniejsze jest dla mnie to, że ruszymy z konkursami i będą obsadzane etaty sędziowskie przez właściwie wybraną Krajową Radę Sądownictwa – podkreślił szef MS. Wyraził nadzieję, że dzięki temu uda się skrócić czas oczekiwania obywateli na rozstrzygnięcie ich spraw.

Szef MS zapowiedział, że obwieszczenia dotyczące obsadzania etatów sędziowskich będą publikowane sukcesywnie co kilka tygodni.

Szef MS Waldemar Żurek wyraził również w czwartek nadzieję, że „tak, jak zaczyna działać Krajowa Rada Sądownictwa”, tak w najbliższych miesiącach „zobaczymy działający” Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj także: Polska na 32. miejscu w światowym rankingu praworządności

Źródło: PAP