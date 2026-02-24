Sędzia nie wydał zgody na sprzedaż Duki. Inwestor wycofał się więc z restrukturyzacji firmy

Sędzia-komisarz odrzucił wniosek zarządcy Duka International o sprzedaż zorganizowanej części firmy. To wstrzymało zaś możliwość realizacji strategii naprawy i rozwoju marki. Inwestor zaś wycofał się z restrukturyzacji firmy.

W listopadzie 2024 r. Duka International złożyła wniosek o otwarcie sanacji firmy. Sąd wyznaczył firmę Rymarz Zdort Kubiczek Restructuring, która przygotowała plan naprawczy. Został on zatwierdzony w czerwcu 2025 r. Jego podstawowym punktem było pozyskanie inwestora, który miał wyprowadzić firmę na prostą, a potem sprzedaż przedsiębiorstwa. Została nim spółka Biesiada Invest.

Firma przejęła ciężary operacyjne Duki w lipcu 2025 r. we współpracy z zarządcą i radą wierzycieli. Chciała w ciągu pięciu lat rozbudować sieć do 70 salonów i utworzyć sieć franczyzową w naszym regionie. Rozwijała się także sprzedaż online.

Duka podjęła też współpracę z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, ruszyły także rozmowy z Zakładami Porcelany Stołowej Lubiana, by reaktywować wzory polskie i użyć ich w nowej kolekcji.

– Czwarty kwartał 2025 roku przyniósł wyraźną poprawę wyników. W listopadzie i grudniu DUKA osiągnęła przychody porównywalne z 2022 rokiem, czyli najlepszym okresem marki w historii jej działalności w Polsce – powiedział Maciej Biesiada, prezes zarządu Biesiada Invest. – Wyniki operacyjne wskazywały, że przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania oraz stabilnej współpracy z zarządcą sanacyjnym działalność marki DUKA może być rentowna i rozwijać się w sposób zrównoważony – dodał.

Sędzia odrzucił wniosek zarządcy sanacyjnego

9 lutego sędzia-komisarz odrzucił jednak wniosek zarządcy sanacyjnego o zgodę na sprzedaż zorganizowanej części firmy. – Jest to dla nas spore zaskoczenie. Brak zgody Sędziego-Komisarza w praktyce wstrzymał możliwość naszego udziału przy realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz strategii inwestycyjnej przyjętych dla marki Duka. Byliśmy przekonani, że poparcie Rady Wierzycieli, Zarządcy oraz dotychczasowe zaangażowanie w proces restrukturyzacyjny będą wystarczające do przekonania Sądu, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i wierzycieli Duka International S.A. – tłumaczy Marcin Biesiada.

– Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom oraz współpracownikom, którzy wspierali nas przez ostatnie miesiące w wysiłkach na rzecz stabilizacji działalności marki Duka. Chciałbym również serdecznie podziękować za wszystko, co udało się wspólnie zrealizować w ostatnich miesiącach. Dziękuję za zaangażowanie, solidną pracę oraz wkład w rozwój firmy. Mam świadomość, że obecna sytuacja jest trudna i niepewna, dlatego szczególnie doceniam Państwa dotychczasowy wysiłek i profesjonalizm – podsumowuje prezes Biesiada Invest.