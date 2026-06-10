Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego

Sejm odrzucił wniosek PiS ws. wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego. „Za" głosowała m.in. partia Razem czy Konfederacja Korony Polskiej.

Wniosek poparło 202 posłów. W tym politycy PiS, Konfederacji, wszyscy głosujący członkowie kół Demokracji, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i czterej posłowie niezrzeszeni. Przeciw było 232 posłów koalicji rządzącej.

Przeciw wotum nieufności było 232 posłów koalicji – 150 z KO, 30 z PSL-TD, 21 z Lewicy, 13 z Polski2050, 15 z Centrum i trzech posłów niezrzeszonych.

Kierwiński odrzucał oskarżenia PiS

Kierwiński mówił przed głosowaniem, że im częściej PiS składa takie wnioski, tym bardziej czuje, że lepiej wykonuje pracę. – Każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest – stwierdził.

Minister odrzucił wszystkie tezy wniosku PiS. – Od prawie trzech lat ratujemy polską Policję. Wyciągamy ją z bagna, w które polską Policję wpędziliście. Stan liczbowy polskiej Policji na koniec waszych rządów to było 93 tys. funkcjonariuszy, to był najmniejszy stan liczebny formacji od lat 90. 16,5 tys. wakatów. To są fakty. Dziś mamy do czynienia ze 102 tys. policjantów, poziom wakatów osiem tys. – największa liczba policjantów w historii – stwierdził.

Dodał, że uszczelniono m.in. za rządów koalicji granicę polsko-białoruską. – Ostatni rok waszych rządów 12 tys. nielegalnych migrantów, (...) dziś w pierwszym kwartale to jest zero udanych prób – mówił. Wskazywał też na wzrost liczby skutecznych deportacji. Odrzucił także oskarżenia o brak reakcji na fałszywe alarmy (m.in. w mieszkaniu matki prezydenta). Przypomniał, że służby zatrzymały w tej sprawie już pięć osób.

Skomentował też rozporządzenie o transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Stwierdził, że prawo w Polsce i wyroki sądów są przestrzegane.

– Gdy będziecie kłamać, gdy będziecie podważać bezpieczeństwo państwa, mój język będzie ostry wobec was, bo to, co robicie jest nieodpowiedzialne. To, co robicie zagraża polskiemu bezpieczeństwu – podsumował szef MSWiA.

Zgodnie z konstytucją prezydent odwołuje ministra, któremu sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.