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11.06.2026 13:09

Sejm przegłosował bon senioralny. Ponadpartyjna zgoda

Sejm uchwalił przytłaczającą większością głosów ustawę wprowadzającą bon senioralny. To jeden z kamieni milowych KPO. Pierwsze efekty programu zobaczymy jeszcze przed końcem roku.

Za przyjęciem ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych zagłosowało 415 posłów. 20 się wstrzymało, a tylko 1 był przeciw.

Ustawa realizuje jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Wprowadza bon senioralny – rozwiązanie, które zapewnia osobom powyżej 65 r.ż. dostęp do usług wsparcia. Ma on mieć formę świadczenia niepieniężnego, przyznawanego na usługi doraźne, trwające maksymalnie dwa tygodnie. Obejmuje to pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Celem bonu senioralnego jest poprawa jakości opieki nad osobami starszymi oraz koordynacja usług zdrowotnych i społecznych.

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Bon będzie dostępny dla obywateli Polski, ale też Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa. Warunkiem jest jednak średni dochód nieprzekraczający 3410 zł.

Program będzie wprowadzany stopniowo. Ruszy w IV kw. 2026 r. i w pierwszej kolejności trafi do gmin, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

Łączna pula pieniędzy z budżetu państwa to 1 mld zł – 100 mln w 2026 r., 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.

Nowe przepisy przewidują też, że Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej będzie koordynował działania dotyczące opieki długoterminowej oraz przygotowywał coroczne raporty o sytuacji osób starszych w Polsce.

Źródło: PAP

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Starzenie się społeczeństwa stwarza przed branżą ubezpieczeniową nie tylko nowe szanse, ale także wyzwania, np. w zakresie lepszego dopasowania oferty do potrzeb seniorów. Fot. GettyImages
Sejm przegłosował bon senioralny ponadpartyną większością. Fot. GettyImages
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