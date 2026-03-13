Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
13.03.2026 12:43

Sejm przegłosował ustawę likwidującą CBA. Projekt trafi teraz do senatu

W trakcie piątkowego posiedzenia sejm przegłosował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. To realizacja zapisów umowy koalicyjnej. Teraz projekt trafi do senatu.

Projekt zakłada zlikwidowanie CBA 1 października 2026 r. Kompetencje Biura przejmą policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Krajowa Administracja Skarbowa. Za koordynację działań antykorupcyjnych ma odpowiadać premier przez ministra koordynatora służb specjalnych.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewniał, że po zniesieniu CBA żadna sprawa nie przepadnie. Z uzasadnienia projektu rządowego wynikało, że w CBA jest ok. 1260 etatów funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych, którzy trafią do innych służb.

Oprócz likwidacji Biura ustawa wyznacza też zasady ochrony antykorupcyjnej.

Za przyjęciem projektu zagłosowało 231 posłów, a przeciw – 180. 18 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość wnioskowało o odrzucenie ustawy, jednak sejm odrzucił wniosek.

Zdaniem PiS likwidacja to zemsta za działania funkcjonariuszy CBA wobec polityków obecnego rządu. Z kolei przedstawiciele koalicji mówili o poważnych wątpliwościach dotyczących korzystania przez CBA z systemu Pegasus.

Posłowie Konfederacji uważają, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę. Likwidacja CBA była jednym z ustaleń umowy koalicyjnej.

Projekt ustawy trafi teraz pod głosowanie senatu.

Siedziba CBA
Jeśli ustawa wejdzie w życie, Centralne Biuro Antykorupcyjnie przestanie istnieć 1 października.
Fot. PAP/Tomasz Gzell
11.03.2026