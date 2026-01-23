Sejm uchwalił nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz powiązaną z nią zmianę Kodeksu wyborczego. Sędziów – członków KRS mają wybierać w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez PKW wszyscy sędziowie, a nie – jak obecnie – sejm.

Za nowelizacją głosowało 232 posłów, przeciw było 183, a 12 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej sejm nie zaakceptował m.in. wniosku PiS o odrzucenie tych rozwiązań w całości. Teraz nowelizacja trafi do senatu.

Zmiana ma przywrócić „konstytucyjne standardy” wyboru sędziowskich członków KRS przez sędziów. Najważniejszą zmianą jest to, że 15 sędziów – członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach, organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, przez wszystkich sędziów, a nie – jak dotychczas – przez sejm. MS przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na Radę i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność.

W nowo ukształtowanej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów. W KRS mają się znaleźć reprezentanci sędziów sądów powszechnych – apelacyjnych, okręgowych i rejonowych – sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dodatkowo poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS ma być realizowana transparentna dla obywateli kontrola działania KRS. Ustawa nie skraca kadencji obecnej Rady.

Rozwiązania te były procedowane w sejmie w przyspieszonym tempie. Pierwsze czytanie projektu oraz prace komisji sejmowej po pierwszym czytaniu odbyły się w środę. Drugie czytanie projektu miało miejsce w piątek przed południem.

