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03.07.2026 10:25

Sejm za poprawą równowagi płci w spółkach publicznych

Sejm uchwalił nowelę ustawy, która ma poprawić równowagę płci w spółkach publicznych. Ustawa wdraża europejskie przepisy dotyczące równouprawnienia w zarządach i radach nadzorczych.

Posłowie na sali obrad sejmu
Na zdjęciu posłowie na sali obrad sejmu, 4 grudnia 2025 r. w Warszawie. Fot. PAP

Chodzi o nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Za jej uchwaleniem opowiedziało się 238 posłów, 194 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Nowelizację uchwalono wraz z poprawkami wniesionymi przez posłów KO. Mają one charakter uściślający i doprecyzowujący.

Poprawa równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych

Ustawa ma na celu zapewnienie równowagi płci we władzach spółek giełdowych, w tym w spółkach Skarbu Państwa. Nowela implementuje do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Przepisy Wspólnoty dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i mają na celu usprawnienie stosowania zasady równości szans na stanowiskach kierowniczych.

Przepisy dotyczą spółek giełdowych z siedzibą w Polsce i z co najmniej jedną akcją notowaną na rynku regulowanym w jednym z państw członkowskich UE. Ze stosowania przepisów wyłączono mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nowela wprowadza definicje „organów spółki”, czyli m.in. zarządu i rady nadzorczej oraz „płci niedostatecznie reprezentowanej”, czyli tej, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49 proc. łącznej liczby stanowisk w organach.

Ustawa zakłada, że w zarządach czy radach nadzorczych spółek publicznych łącznie płeć niedostatecznie reprezentowana ma stanowić „liczbę najbardziej zbliżoną do 33 proc. liczby wszystkich stanowisk w organach spółki”, ale nie więcej niż 49 proc.

Walne zgromadzenia spółek będą miały obowiązek przyjęcia uchwały ws. polityki równowagi płci. Dokument ten ma określać zasady doboru i wskazywania kandydatów i zawierać programy rozwoju kariery oraz strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Polityka równowagi płci ma być udostępniana na stronie internetowej spółki, a ewentualne naruszenie tego dokumentu będzie mogła badać Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Jednocześnie w trakcie procesu rekrutacji mają być stosowane „w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje kandydatów oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci”. Kryteria te mają być określone jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji. W ustawie zapisano ponadto, że w przypadkach, w których w rekrutacji na dane stanowisko dokonuje się wyboru między kandydatami posiadającymi równorzędne kwalifikacje, „pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że za wyborem kandydata płci przeciwnej przemawiają inne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte o kryteria niemające charakteru dyskryminacyjnego”.

Kandydat, wobec którego spółka w procesie rekrutacji naruszyła te wymogi, będzie miał na mocy nowych przepisów prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

„W przypadku gdy kandydat na stanowisko w organie spółki należący do płci niedostatecznie reprezentowanej twierdzi, że spółka w procesie doboru na to stanowisko naruszyła wymogi (...) i wykaże okoliczności faktyczne, na podstawie których można przyjąć, że kandydat ten posiada kwalifikacje równorzędne kwalifikacjom kandydata należącego do płci przeciwnej, wybranego w procesie doboru na to stanowisko, spółka jest obowiązana wykazać, że nie dopuściła się tego naruszenia” - wskazano w uzasadnieniu.

Dodatkowo, jeśli spółki nie wykonają lub nienależycie wykonają obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wynikające z nowych przepisów, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wystosować wobec nich zalecenia (w przypadku mniejszych naruszeń) lub nałożyć na nie karę w wysokości do 500 tys. zł (w przypadku rażących naruszeń).

Czytaj także: Udział kobiet w zarządach spółek z głównego rynku warszawskiej giełdy to tylko 13,6 proc.

Źródło: PAP

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