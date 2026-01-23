Sejm dyskutował m.in. o całkowitym zakazie reklamy alkoholu

W sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów zmian Lewicy i Polski 2050 w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Lewica i Polska 2050 przekonywały w sejmie, że poselskie projekty ograniczające dostępność alkoholu to odpowiedź na społeczny sygnał. PiS zarzucił, że w projektach są buble i niedoróbki. Konfederacja – że propozycje uderzają w prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Propozycje posłów dotyczą m.in. rozszerzenia definicji promocji napojów alkoholowych o sprzedaż z rabatami i bonifikatami (Polska 2050, Lewica), co ma zablokować sklepowe promocje typu „12 piw plus 12 gratis”.

W projektach Lewicy i Polski 2050 m.in. całkowity zakaz reklamy alkoholu

W projektach jest propozycja całkowitego zakazu reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych (Lewica), a także bezwzględnego zakazu publicznej reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych, w tym bezalkoholowego piwa (Polska 2050). Obecnie ustawa zabrania reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa. Posłowie proponują także wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw (Lewica, Polska 2050) oraz nocą na terenie całego kraju (Lewica).

Zyski sektora alkoholowego stawiane są ponad zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi – stwierdziła posłanka Joanna Wicha (Lewica).

Posłanka Joanna Wicha (Lewica) powiedziała, że zyski sektora alkoholowego stawiane są ponad zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi, a projekt Lewicy ma to zmienić. Podkreśliła, że Lewica chce ograniczyć koszty społeczne nadużywania alkoholu. Dodała, że „zarobki tego czy innego prezesa wódczanej spółki są mniej ważne niż zdrowie dzieci urodzonych z płodowym zespołem alkoholowym, ludzi zabitych przez pijanych kierowców, żon pobitych przez pijanych mężów, medyków atakowanych przez pijanych pacjentów”.

Wioleta Tomczak (Polska 2050) zwróciła uwagę, że projekt Polski 2050 nie powstał z ideologii ani z potrzeby regulowania stylu życia obywateli, ale z realnych doświadczeń Polek i Polaków. Zaznaczyła, że projekt Polski 2050 przewiduje bezwzględny zakaz publicznej reklamy alkoholu, w tym także piwa i napojów bezalkoholowych imitujących alkohol.

– Reklama piwa zero proc. nie promuje abstynencji ani zdrowego stylu życia, promuje markę alkoholową, styl picia i rytuał spożywania alkoholu – podkreśliła.

PiS: projekty są źle napisane, oznaczają zakaz sprzedaży piwa w małych sklepach

Według byłego wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego (PiS) poselskie projekty są źle napisane i zawierają nieskuteczne rozwiązania. Wyraził nadzieję, że zostaną one przepracowane w komisji. Według posła przepisy zakazują „sprzedaży piwa w małych sklepach”.

– To jest szalenie niepokojące, kiedy w projekcie, który dotyczy tak wielkiej branży, wartej wiele miliardów złotych, są takie buble – powiedział, dodając, że takie „niedoróbki” kompromitują projekty w obecnym kształcie.

Zdaniem Cieszyńskiego regulacje uderzają w branżę piwną i wyglądają tak, jakby były pisane pod dyktando branży spirytusowej. Zwrócił uwagę, że nie zakazują one np. sprzedaży tzw. małpek w sklepach.

Posłanka Wicha pod koniec debaty podkreśliła, że projekt zakłada wyłącznie wymogi dotyczące tego, aby w sklepach nie epatować widokiem alkoholu ze względu m.in. na osoby trzeźwiejące.

– Jestem gotowa do doprecyzowania przepisów – zaznaczyła.

Wicha powiedziała, że stanowczo odrzuca zarzut, jakoby była sponsorowana przez producentów wódki. Dodała, że jest gotowa do pracy nad przepisami zakazującymi sprzedaży „małpek”.

KO: trzeba znaleźć równowagę między wolnością wybory a twardymi faktami medycznymi

Posłanka Marta Golbik (KO) powiedziała, że dyskusja nad projektami to poszukiwanie równowagi pomiędzy społecznymi przyzwyczajeniami, osobistą wolnością wyboru w kształtowaniu życia a twardymi faktami medycznymi. Zaznaczyła, że proponowane projekty wykazują dość dużą zbieżność – m.in. przewidują poszerzenie zakresu godzin, w których rady gmin mogą ustanowić na swoim obszarze prohibicję, wzmocnienie przepisów umożliwiających sprzedawcom skuteczniejsze sprawdzanie wieku kupujących alkohol, a także zmiany w reklamowaniu alkoholu.

Zdaniem posła Łukasza Horbatowskiego (KO) ustawa musi być skuteczna, ale także wykonalna i proporcjonalna dla rynku.

– Nie możemy pomijać ryzyka dla przedsiębiorców, zwłaszcza najmniejszych, lokalnych, rodzinnych firm, dla których nowe restrykcje mogą oznaczać poważne koszty i reorganizację działalności. Musimy też odróżnić patologię od legalnej produkcji i tradycji regionalnej – dodał.

Klub PSL opowiedział się za dalszym procedowaniem obu projektów. Poseł Radosław Lubczyk (PSL) wskazał, że należy wykorzystać najlepsze elementy obu propozycji, eliminując jednocześnie zapisy budzące wątpliwości konstytucyjne, społeczne lub finansowe.

– Sejm nie jest od tego, by jedynie zatwierdzać projekty w niezmienionej formie, ale by je mądrze kształtować – mówił poseł.

Poparcie dla obu projektów zadeklarowała posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

– W „Panu Tadeuszu” opis polskiego pijaństwa jest wyjątkowo barwny. Dlaczego dwór Horeszków upadł? Bo chlali codziennie. Dlaczego Jacek Soplica upadł tak nisko i stał się Robakiem? Bo chlał codziennie. Dlaczego nie udał się ostatni zajazd na Litwie? Bo szlachta schlała się dokumentnie – powiedziała posłanka.

– To są poważne polskie problemy. Zauważmy, że pijaństwo w Polsce jest problemem generującym poważne straty finansowe i społeczne – dodała.

Z kolei Witold Tumanowicz (Konfederacja) ocenił, że projekty Lewicy i Polski 2050 uderzają w prawo do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Przekonywał, że jeśli państwo dopuszcza produkty alkoholowe do obrotu, to ograniczenia dotyczące ich reklamy i dystrybucji nie mają uzasadnienia.

– Dorosły, świadomy obywatel ma prawo samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje – zaznaczył.

Źródło: PAP