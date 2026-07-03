Sejm zmienił Prawo oświatowe. Zakaz korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach poparli prawie wszyscy posłowie

Tylko sześciu posłów było przeciw zmianom w Prawie oświatowym, które wprowadzają m.in. zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Nowelizację poparło aż 420 parlamentarzystów, a czterech wstrzymało się od głosu.

Sejm przyjął zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach i w przedszkolach. Fot. Getty Images

Zakaz korzystania z komórek czy innych urządzeń, które umożliwiają komunikację, nagrywanie obrazu czy dźwięku, wejdzie w życie od 1 września 2026 r. Nowelizacja trafi teraz do Senatu, a potem do prezydenta.

Od zakazu będą wyjątki. Nauczyciel może zezwolić na korzystanie z tego typu urządzeń do realizacji zajęć czy sprawdzenia wiedzy. A także wtedy, gdy uczeń korzysta ze specjalnej aplikacji do monitorowania zdrowia czy gdy będzie potrzebny pilny kontakt z rodzicami.

Do nowelizacji przyjęto dwie poprawki. Pierwsza z nich głosi, że jeśli dyrektor odrzuci wniosek ucznia o korzystanie z telefonu ze względów zdrowotnych, to decyzja musi być uzasadniona pisemnie. Druga zaś rozszerzyła zakres obowiązywania zakazu z podstawówek na przedszkola.

Źródło: PAP