Sekretarz Generalny NATO: nie ma żadnych planów dołączenia Sojuszu do wojny

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że nie ma żadnych planów, by Sojusz dołączył do wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Zachęcił równocześnie kraje NATO do pomocy USA na polu logistycznym.

– Nie ma absolutnie żadnych planów, by NATO zostało wciągnięte czy było częścią (wojny) poza tym, że poszczególni sojusznicy robią, co mogą, by wspierać to, co Amerykanie robią wspólnie z Izraelem – stwierdził Rutte w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ARD.

– To jest Iran, to jest Zatoka Perska, to znajduje się poza obszarem NATO – wyjaśnił, odnosząc się do zakresu obrony Sojuszu.

Ocenił też, że działania wojskowe USA z Izraelem są „niezwykle ważne”, bo „niszczą i ograniczają zdolności Iranu do uzyskania potencjału nuklearnego oraz zdolności w zakresie rakiet balistycznych”. Jednocześnie Rutte wezwał kraje NATO, aby tam gdzie mogły to pomogły USA i Izraelowi w ich działaniach wojennych, nie uczestnicząc bezpośrednio w operacjach militarnych, np. poprzez pomoc logistyczną.

Źródło: PAP