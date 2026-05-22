Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.05.2026
NEWSROOM XYZ
22.05.2026 08:56

Sekretarz generalny NATO skomentował decyzję Trumpa. „Przyjmuję ją z zadowoleniem"

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu w Szwecji oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski.

Prezydent USA Donald Trump napisał w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że „w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacją z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy”.

– Z zadowoleniem przyjmuję to oświadczenie. Nasze dowództwa pracują nad wszystkimi szczegółami – powiedział sekretarz generalny NATO zapytany o wypowiedź Trumpa przez dziennikarzy.

Jednocześnie Rutte zapewnił, że Europa „pozostanie na kursie” wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu.

– Kurs, na którym jesteśmy, to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Dzięki temu z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od tylko jednego sojusznika – powiedział Rutte dziennikarzom.

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Źródło: PAP/XYZ

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wskazał, że z zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tys. żołnierzy do Polski. Fot. EPA/Johan Nilsson/TT. Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polacy masowo studiują medycynę na Słowacji. „Tam nie ma wyścigu szczurów”
W ostatnich czterech latach studia medyczne po angielsku rozpoczęło ponad 150 studentów z Polski. Zainteresowanie słowackim dyplomem jest tak duże, że Polacy egzaminy wstępne na kierunek lekarski i…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat Technologia
Widmo strajku nad Samsungiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów,…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy AI zlikwiduje kolejki do lekarzy? Założyciel Jutro Medical o rewolucji w ochronie zdrowia (WYWIAD)
O chorobie, która zainspirowała go do zrobienia „najmniej startupowego startupu, jaki można sobie wyobrazić”. O wyjeździe do Cambridge, który pozwolił odzyskać wiarę we własne możliwości. I o…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Co po referendum w Krakowie? „Poligon przed przyszłorocznym starciem KO i PiS”
Pięć najważniejszych pytań i odpowiedzi, które poznamy po niedzielnym referendum w Krakowie, gdzie mieszkańcy głosują nad odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polska i Włochy chcą współpracować. Może w Afryce?
Ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Włoch zawarły umowę o współpracy strategicznej. Warto wykorzystać włoską maestrię w dyplomacji gospodarczej w Afryce. Rzym udzieli 5,5 mld euro grantu…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dariusz Miłek: Chcę być królem off-price. Czystki w Modivo, wyhamowanie Worldboxa i nowa marka
HalfPrice wyrośnie wkrótce na największą sieć w Modivo Platform, ale dociera tylko do 40 proc. potencjalnych klientów. Pozostałych, m.in. od Sinsaya i Pepco, ma odciągnąć bliźniaczy ShockPrice. Obie…
20.05.2026