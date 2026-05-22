Sekretarz generalny NATO skomentował decyzję Trumpa. „Przyjmuję ją z zadowoleniem"

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu w Szwecji oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski.

Prezydent USA Donald Trump napisał w czwartek w swoim serwisie Truth Social, że „w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacją z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tys. żołnierzy”.

– Z zadowoleniem przyjmuję to oświadczenie. Nasze dowództwa pracują nad wszystkimi szczegółami – powiedział sekretarz generalny NATO zapytany o wypowiedź Trumpa przez dziennikarzy.

Jednocześnie Rutte zapewnił, że Europa „pozostanie na kursie” wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu.

– Kurs, na którym jesteśmy, to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Dzięki temu z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od tylko jednego sojusznika – powiedział Rutte dziennikarzom.

Piątek jest drugim i ostatnim dniem spotkania szefów dyplomacji państw NATO w szwedzkim Helsingborgu, poświęconego przygotowaniom do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów, które zaplanowano w godzinach porannych, będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Polskę reprezentuje wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

