Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
NEWSROOM XYZ
21.05.2026 06:55

Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum

Senat nie wyraził w środę zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego tzw. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.

Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum, wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów

Za podjęciem przez Senat uchwały wyrażającej zgodę na zarządzenie przez prezydenta „referendum ws. unijnej polityki klimatycznej" opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, od głosu wstrzymał się 1.

Już wcześniej było wiadomo, że inicjatywa referendalna jest skazana na porażkę – w Senacie większość ma koalicja rządząca. Część ekspertów wskazywała też na to, że pytania bardziej niż pytanie referendalne przypominało tezę lobby węglowego.

Polecamy: Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Eksperci mają inne propozycje

Sala posiedzeń senatu
Sala posiedzeń senatu. Fot. PAP/Tomasz Gzell
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma w sercu projektu big techów. RedStone obsłuży płatności przyszłości, także między agentami AI
Polski RedStone znalazł się w centrum jednego z najambitniejszych projektów płatniczych ostatnich lat. Projekt Tempo, rozwijany przez Stripe i Paradigm, zebrał setki milionów dolarów od gigantów…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Na bałtyckich wyspach powstaje „azyl wolności”. Szwedzi znaleźli lukę w prawie
Szwedzi uciekają na Wyspy Alandzkie. Fińskie służby ostrzegają, że są to migranci o skrajnych poglądach, którzy mogą zwiększyć ryzyko terroryzmu.
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Koniec z urzędową papierologią? PLLuM publikuje nowy model i wchodzi do Kancelarii Premiera
Ministerstwo Cyfryzacji przechodzi od pilotaży do praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej – ujawnia w rozmowie z XYZ Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rosja staje się zakładnikiem Chin. Trzy fakty, o których Putin woli milczeć
Władimir Putin przyleciał do Chin zaledwie kilka dni po tym, jak Xi Jinping gościł tam Donalda Trumpa. Rosyjski prezydent chce sprzedać sąsiadom więcej surowców i udowodnić, że Moskwa nadal jest…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zmiana prezesa PwC Polska. Przemek Paprotny zapowiada ofensywę technologiczną
Od 1 lipca Przemek Paprotny zastąpi Michała Mastalerza na stanowisku prezesa PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych firmy doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Bezpieczna łączność w martwym punkcie? Państwo traci kontrolę nad krytycznym zasobem
Polskie służby wciąż nie mają jednolitego bezpiecznego systemu łączności. Policja, Straż Graniczna i straż pożarna korzystają ze sprzętu w różnych standardach. Utrudniony jest kontakt z siłami…
20.05.2026