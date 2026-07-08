Seria głosowań w Senacie. Zakaz telefonów w szkołach, publikacja cen mieszkań i ustawa antymobbingowa

W trakcie środowego głosowania senat przyjął szereg projektów ustaw. Bez poprawek przyjął m.in. ustawę antymobbingową oraz ustawę wprowadzającą zakaz telefonów w szkołach i przedszkolach. Zaproponował za to poprawki do nowelizacji nakładającej na deweloperów obowiązek informowania o cenach i metrażu mieszkań wg. jednolitego formatu.

Projekty przyjęte bez poprawek trafią teraz na biurko prezydenta, a te, do których senat przyjął poprawki – do sejmu.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

Senatorowie za zakazem telefonów w szkołach

Senatorowie poparli bez poprawek nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Wprowadza ona zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, także podczas przerw. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, np. gdy telefon będzie potrzebny do lekcji lub do pilnego kontaktu z rodzicami, albo z przyczyn zdrowotnych.

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach, oraz w szkołach dla dorosłych nie będzie ustawowego zakazu używania komórek, ale każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o zakazie.

Za było 91 parlamentarzystów, jeden wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciwny.

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Ustawa antymobbingowa przegłosowana

Bez poprawek przeszła też nowelizacja Kodeksu pracy wzmacniająca przepisy antymobbingowe. Wśród zaproponowanych w niej rozwiązań są uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi.

Za zagłosowało 61 senatorów, nikt nie był przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu.

Senat za obowiązkiem udostępniania informacji o cenach mieszkań wg. jednolitego formatu, ale z poprawkami

Senatorowie przegłosowali za to poprawki do przygotowanej przez Polskę 2050 nowelizacji, która nakłada na deweloperów obowiązek udostępniania informacji o cenach i metrażu nieruchomości według jednolitego formatu. Dane mają trafić na portal dane.gov.pl. Niezastosowanie się do tego obowiązku ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji i skutkować karą do 10 proc. rocznego obrotu.

Ma to ułatwić klientom porównanie cen domów i mieszkań, a także usprawnić tworzenie porównywarek cen nieruchomości.

Uchwalone poprawki mają charakter uściślający i redakcyjny. Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.

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Senat przyjął też szereg innych ustaw. Bez poprawek przeszły nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt zwalniający z kar przy legalizacji niezarejestrowanych dotąd studni.

Z poprawkami senatorowie przyjęli ustawę nakazującą uiszczać z góry opłaty na rzecz KNF, nowelę ustawy wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy oraz nowelizację przepisów o zastawie rejestrowym.

Projekty przyjęte bez poprawek trafią teraz na biurko prezydenta. Z kolei ustawy, do których senat przyjął poprawki, trafią do sejmu.

Źródło: PAP, XYZ