22.04.2026 15:56

Shaft K. To od środy nazwa marketingowa Katowickiego HubuGamingowo-Technologicznego

Władze Katowice zaprezentowały logo i nazwę marketingową projektu „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny”. Od środy to po prostu Shaft K.

– Nazwa Shaft K znakomicie odzwierciedla ideę powstania hubu jako marki zbudowanej na przecięciu dwóch światów – przemysłowej przeszłości Katowic i cyfrowej przyszłości. Shaft oznacza po angielsku szyb, nawiązując bezpośrednio do górniczej historii Katowic, oddaje hołd temu dziedzictwu. Szyb kopalniany jest tu symbolem przemysłowej przeszłości, którą Katowice przekuwają w technologiczną przyszłość. Dodanie litery K nawiązuje oczywiście do Katowic – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jednocześnie Shaft ma swoje rozwinięcie w Silesian Hub for Advanced Future Technologies, co oddaje charakter projektu po jego uruchomieniu – dodał prezydent.

– Polska chce być obecna na światowej mapie ośrodków rozwijających nowe technologie. Cieszę się, że marka Shaft K będzie jednym z miejsc, które już niedługo będziemy mogli pokazywać naszym zagranicznym partnerom, że w Polsce, właśnie w Katowicach, powstają przestrzenie do rozwoju innowacji, że tutaj tworzą się inwestycje, tutaj tworzą się technologie przyszłości – powiedział z kolei Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Wysokie dofinansowanie z funduszy unijnych

Wartość projektu to około 750 mln zł. Katowice dostały na niego finansowanie (w wysokości 402,9 mln zł) z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.

– Dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach powstanie Dzielnica Nowych Technologii, czyli Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny. W mojej ocenie jest to inwestycja, która doskonale odzwierciedla transformację, a przy tym zmieni nie tylko przestrzeń, ale także myślenie o przyszłości regionu. Ludzie, którzy tworzyli to miejsce lata temu, nie mieli pojęcia, co przyniesie rewolucja przemysłowa i dziś jesteśmy w podobnej sytuacji. Kiedyś to węgiel i stal napędzały rozwój regionu i świata, dziś są to nowe technologie, dlatego wierzę, że ten wizjonerski projekt stanie się impulsem do dalszego rozwoju. To miejsce będzie kreować przyszłość i tętnić życiem. Stoimy przed wyzwaniem, ale i szansą na napisanie kolejnych stron w gospodarczej historii naszego regionu – wyjaśniał Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Logo i nazwę opracowała agencja Grupa PRC Holding we współpracy z Katowicami. Projekt obejmuje rewitalizację terenu po KWK „Wieczorek” wokół szybu „Pułaski”. Inwestycja ma nadać nową funkcję istniejącym obiektom, dawniej należącym do kopalni. Zajmuje się tym firma Strabag, a prace zakończą się w drugim kwartale 2028. W maju 2026 nastąpi zaś otwarcie ofert na budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego.

Docelowo Shaft K ma oferować około 10 800 m² powierzchni biurowej i coworkingowej, 69 sal konferencyjnych, centra edukacyjne i laboratoria badawczo-rozwojowe. Będzie też hala o powierzchni 5 tys. m², która pomieści około 2 tys. gości.

"FT": Katowice osiągnęły ogromy sukces w okresie transformacji
Wnętrza budynków pokopalnianych, przygotowywanych do budowy hubu gamingowego
Hub gamingowy w Katowicach to od dziś Shaft K. Fot. PAP/Art Service
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Drogi model socjalny. Czy Francję stać na utrzymanie status quo? (WYWIAD)
Czy Francja stoi na progu finansowego przesilenia? Rosnący dług, wysokie wydatki i trudny do reformy system emerytalny zwiększają presję. O tym, kto korzysta na obecnym modelu i co czeka gospodarkę,…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Będą zmiany, które odblokują KIO. Opóźnienia niektórych inwestycji sięgają kilku lat
Odwołania wykonawców walczących o kontrakty napływające do Krajowej Izby Odwoławczej hamują harmonogramy największych inwestycji infrastrukturalnych. Tylko w tym roku takich wniosków może być nawet…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firma byłego szefa CCC rusza z nowym biznesem. „Przegląd wojsk” to dla GCG za mało
GCG Partners już w pierwszym roku zdobyli kontrakty warte kilka milionów złotych. – Wolelibyśmy wystawiać wysokie faktury za prezentacje, ale największym wyzwaniem jest ich wdrożenie i…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Giełda czeka na kierunek. Notowania GPW 21 kwietnia 2026 r.
Po południu na GPW najsłabszym z głównych indeksów był mWIG40, na co wpływ miał m.in. spadek Diagnostyki o 5,7 proc. Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w…
21.04.2026