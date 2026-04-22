Shaft K. To od środy nazwa marketingowa Katowickiego HubuGamingowo-Technologicznego

Władze Katowice zaprezentowały logo i nazwę marketingową projektu „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny”. Od środy to po prostu Shaft K.

– Nazwa Shaft K znakomicie odzwierciedla ideę powstania hubu jako marki zbudowanej na przecięciu dwóch światów – przemysłowej przeszłości Katowic i cyfrowej przyszłości. Shaft oznacza po angielsku szyb, nawiązując bezpośrednio do górniczej historii Katowic, oddaje hołd temu dziedzictwu. Szyb kopalniany jest tu symbolem przemysłowej przeszłości, którą Katowice przekuwają w technologiczną przyszłość. Dodanie litery K nawiązuje oczywiście do Katowic – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jednocześnie Shaft ma swoje rozwinięcie w Silesian Hub for Advanced Future Technologies, co oddaje charakter projektu po jego uruchomieniu – dodał prezydent.

– Polska chce być obecna na światowej mapie ośrodków rozwijających nowe technologie. Cieszę się, że marka Shaft K będzie jednym z miejsc, które już niedługo będziemy mogli pokazywać naszym zagranicznym partnerom, że w Polsce, właśnie w Katowicach, powstają przestrzenie do rozwoju innowacji, że tutaj tworzą się inwestycje, tutaj tworzą się technologie przyszłości – powiedział z kolei Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Wysokie dofinansowanie z funduszy unijnych

Wartość projektu to około 750 mln zł. Katowice dostały na niego finansowanie (w wysokości 402,9 mln zł) z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.

– Dzięki unijnemu dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” w Katowicach powstanie Dzielnica Nowych Technologii, czyli Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny. W mojej ocenie jest to inwestycja, która doskonale odzwierciedla transformację, a przy tym zmieni nie tylko przestrzeń, ale także myślenie o przyszłości regionu. Ludzie, którzy tworzyli to miejsce lata temu, nie mieli pojęcia, co przyniesie rewolucja przemysłowa i dziś jesteśmy w podobnej sytuacji. Kiedyś to węgiel i stal napędzały rozwój regionu i świata, dziś są to nowe technologie, dlatego wierzę, że ten wizjonerski projekt stanie się impulsem do dalszego rozwoju. To miejsce będzie kreować przyszłość i tętnić życiem. Stoimy przed wyzwaniem, ale i szansą na napisanie kolejnych stron w gospodarczej historii naszego regionu – wyjaśniał Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Logo i nazwę opracowała agencja Grupa PRC Holding we współpracy z Katowicami. Projekt obejmuje rewitalizację terenu po KWK „Wieczorek” wokół szybu „Pułaski”. Inwestycja ma nadać nową funkcję istniejącym obiektom, dawniej należącym do kopalni. Zajmuje się tym firma Strabag, a prace zakończą się w drugim kwartale 2028. W maju 2026 nastąpi zaś otwarcie ofert na budowę nowego obiektu wielofunkcyjnego.

Docelowo Shaft K ma oferować około 10 800 m² powierzchni biurowej i coworkingowej, 69 sal konferencyjnych, centra edukacyjne i laboratoria badawczo-rozwojowe. Będzie też hala o powierzchni 5 tys. m², która pomieści około 2 tys. gości.