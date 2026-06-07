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07.06.2026 15:49

Siedem krajów OPEC+ podniesie limit wydobycia ropy

Siedem krajów z grupy OPEC+ podwyższy cele dotyczące wydobycia ropy naftowej w lipcu 2026 r. – poinformowała organizacja w oświadczeniu po niedzielnym spotkaniu.

Pułap zostanie zwiększony o 188 tys. baryłek ropy dziennie. Na podniesienie produkcji zdecydowały się Algieria, Arabia Saudyjska, Irak, Kazachstan, Kuwejt, Oman oraz Rosja.

Jak przypomina agencja Reuters, od lipca do czerwca tych siedem krajów podwyższyło swoje cele produkcyjne już łącznie o 600 tys. baryłek ropy dziennie. Jednocześnie rzeczywista produkcja spadła w związku z ograniczeniem eksportu przez kraje Zatoki Perskiej po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

Za prawie dwie trzecie wzrostu produkcji założonego na lipiec mają odpowiadać Arabia Saudyjska i Rosja. Obydwa kraje zdecydowały się podwyższyć swoje cele wydobycia na lipiec o 62 tys. baryłek dziennie.

Kolejne spotkanie siedmiu państw OPEC+ dotyczące warunków rynkowych i poziomów produkcji ropy odbędzie się 5 lipca 2026 r.

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Wydobycie ropy naftowej
Siedem krajów z grupy OPEC+ podwyższy cele dotyczące wydobycia ropy naftowej w lipcu 2026 r. Fot. Getty Images
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