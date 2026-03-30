Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.03.2026
NEWSROOM XYZ
30.03.2026 18:44

Sikorski i Wadephul w Krzyżowej: symbol pojednania i wspólne wsparcie dla Ukrainy

Krzyżowa pozostaje jednym z najważniejszych symboli relacji polsko-niemieckich – podkreślili szefowie dyplomacji Polski i Niemiec podczas poniedziałkowego spotkania na Dolnym Śląsku. Ministrowie zgodnie zaznaczyli też, że zdecydowane wsparcie dla Ukrainy jest dziś kluczowe dla bezpieczeństwa Europy.

Krzyżowa jako symbol pojednania

W poniedziałek w Krzyżowej na Dolnym Śląsku spotkali się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul. Rozmowy odbyły się w Międzynarodowym Domu Spotkań Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Spotkanie wpisuje się w obchody 35. rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który stworzył podstawy współczesnego partnerstwa Polski i Niemiec.

Sikorski podkreślił, że Krzyżowa to „instytucja-symbol w relacjach polsko-niemieckich”, a wydarzenia z 1989 roku mają znaczenie nie tylko historyczne, ale i współczesne.

Przypomniał, że Msza Pojednania z listopada 1989 r. była „mocnym symbolem nowej, jednoczącej się Europy”, pokazującym możliwość budowania wspólnej przyszłości mimo trudnej historii.

Wspólne wsparcie dla Ukrainy

Obaj ministrowie wskazali, że najważniejszym wyzwaniem dla Europy pozostaje rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Wadephul podkreślił, że „stoimy razem wspólnie z Ukrainkami i Ukraińcami”.

Zaznaczył, że Rosja codziennie prowadzi masowe ataki rakietowe na ukraińskie miasta, a dodatkowym zagrożeniem jest ryzyko odwrócenia uwagi świata od Ukrainy przez eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Wadephul oświadczył, że „nie cofniemy się ani o krok” i Europa stoi całkowicie po stronie Ukrainy, uznając to za konieczność zarówno polityczną, jak i wynikającą z doświadczeń historycznych.

Również Sikorski zwrócił uwagę na zagrożenia ze strony Rosji, wskazując na powrót do „najgorszych carskich i komunistycznych kodów historii” oraz politykę agresji wobec sąsiadów.

Fundacja „Krzyżowa” i znaczenie historii

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że w Krzyżowej działa fundacja realizująca projekty edukacyjne i dialogowe, m.in. dla młodzieży z Bałkanów Zachodnich i Ukrainy. Po rosyjskiej inwazji do ośrodka trafiło około 100 ukraińskich uchodźców.

Podkreślił, że działalność instytucji opiera się na wartościach takich jak dialog, solidarność i Europa, które wymagają stałego zaangażowania i ochrony.

Sikorski zwrócił też uwagę na znaczenie edukacji historycznej, wskazując na polsko-niemiecki podręcznik „Europa. Nasza historia” jako narzędzie budowania wspólnego rozumienia przeszłości.

Minister zaznaczył, że wsparcie dla instytucji takich jak Fundacja „Krzyżowa” to inwestycja w przyszłość relacji polsko-niemieckich.

Krzyżowa pozostaje miejscem o szczególnym znaczeniu historycznym – to właśnie tam 12 listopada 1989 r. premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl przekazali sobie znak pokoju podczas Mszy Pojednania, co stało się symbolem nowego etapu w stosunkach obu państw.

Źródło: PAP

Radosław Sikorski, Johann Wadephul
Obaj ministrowie wskazali, że najważniejszym wyzwaniem dla Europy pozostaje rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Wadephul podkreślił, że „stoimy razem wspólnie z Ukrainkami i Ukraińcami”. PAP/Maciej Kulczyński
