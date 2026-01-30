Sikorski: Polska i Luksemburg potępiają rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Luksemburga. Po spotkaniu powiedział, że rosyjskie ataki zimą na infrastrukturę energetyczną to zbrodnia wojenna.

Szef polskiego MSZ stwierdził, że rozmawiał z Xavierem Bettelem o współpracy między Warszawą a Luksemburgiem. Do tego omówiono kwestie bezpieczeństwa w Europie, odbudowy Gazy i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

– W zakresie bezpieczeństwa zgadzamy się co do kluczowej roli NATO i potrzeby dołożenia wszelkich starań, by współpraca transatlantycka miała kontynuację. Wiemy, że w Unii Europejskiej wszystkie kraje są w porównaniu z Indiami, z Chinami, z całym światem, krajami średniej wielkości – stwierdził Radosław Sikorski. Dodał też, że Rosja nie ustaje w wysiłkach, by złamać ducha Ukraińców, którzy mierzą się ze skutkami rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, co jest zbrodnią wojenną. – Obydwa nasze kraje kategorycznie potępiają tego typu ataki – skomentował.

Przypomniał, że Polska nie została obojętna na rosyjskie ataki i wysłała na Ukrainę dwa tysiące generatorów prądu, a akcja „Ciepło dla Kijowa” zebrała już 9 mln zł.

Szef dyplomacji Luksemburga odznaczony za zasługi dla Polski

Szef polskiego MSZ odznaczył też Xaviera Bettela Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi za wspieranie Polski. – Jego decyzje wzmacniały bezpieczeństwo Europy Środkowej, bardzo cenimy sojuszników, którzy prezentują solidarność z naszym regionem. I dlatego prezydent RP Karol Nawrocki, na mój wniosek, zdecydował o tym, że mogę wręczyć panu premierowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi naszego kraju w uznaniu zasług w zakresie rozwijania relacji między naszymi krajami – tłumaczył.

– Dzisiejsza Europa to Europa wolności, mobilności, tolerancji i wartości. Nawet jeśli mamy z Polską inną historię, inną przeszłość, inną kulturę, to wraz z Polską ktoś tutaj broni tych wartości. Mamy multilateralizm, pracujemy ze sobą wzajemnie, niezależnie, czy jesteśmy na północy, południu, wschodzie, zachodzie, czy jesteśmy małymi, średnimi czy dużymi krajami. Razem budujemy siłę tej Europy. Ta siła jest widoczna wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni jako 27 krajów – mówił z kolei Xavier Bettel.

Dzisiejszy gość Radosława Sikorskiego to jeden z najważniejszych luksemburskich polityków – w latach 2013–2023 był premierem Luksemburga. Z kolei od 2023 roku jest wicepremierem i szefem luksemburskiej Partii Demokratycznej.