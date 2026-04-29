Sikorski w Algierii. Rozmowy o gospodarce, energetyce i kryzysach

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w Algierze z prezydentem Abd al-Madżidem Tabbunem oraz ministrem spraw zagranicznych Ahmedem Attafem. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej oraz kluczowych wyzwań międzynarodowych, w tym wojny Rosji z Ukrainą i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wizyta szefa polskiej dyplomacji trwa od wtorku i jest pierwszą wizytą na tym szczeblu w Algierii od 2017 roku. W jej trakcie Sikorski został przyjęty przez prezydenta kraju oraz odbył rozmowy z ministrem spraw zagranicznych. W planach ma także spotkanie z przedstawicielami Polonii.

Jednym z głównych tematów rozmów było wzmocnienie współpracy gospodarczej, szczególnie w sektorach energetycznym i petrochemicznym. Jak podkreślał wcześniej Sikorski, wizyta ma wyraźny komponent gospodarczy i naukowy, co ma przełożyć się na rozwój relacji między krajami.

Ministrowie omawiali również możliwości współpracy w takich obszarach jak rolnictwo, zielone technologie, cyfryzacja oraz przemysł obronny. Istotnym elementem rozmów był także eksport żywności z Polski do Algierii, który ma szansę na rozwój w najbliższych latach.

W agendzie znalazły się także kwestie międzynarodowe. Rozmowy dotyczyły wojny Rosji z Ukrainą, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz niestabilności w regionie Sahelu. Polska strona podkreślała znaczenie wspólnego podejścia do globalnych wyzwań bezpieczeństwa.

Podczas wizyty podpisano również porozumienie między akademiami dyplomatycznymi oraz list intencyjny dotyczący współpracy między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a jej algierskim odpowiednikiem. Ma to wzmocnić relacje naukowe i edukacyjne między krajami.

Sikorskiemu towarzyszy delegacja przedstawicieli administracji i biznesu, w tym wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, a także reprezentanci spółek Grupa Azoty i ORLEN.

Źródło: PAP