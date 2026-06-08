Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.06.2026
NEWSROOM XYZ
08.06.2026 11:33

Silne trzęsienie ziemi na Filipinach o magnitudzie 7,8

W południowej części Filipin w poniedziałek odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Wstrząsy były odczuwalne wczesnym rankiem, szczególnie w regionie wyspy Mindanao. Według wczesnych ustaleń służb w tragedii zginęło 32 osób, 134 zostało ranne, a 12 uznaje się za zaginione.

Przedstawiciele policji na Filipinach przyznali w rozmowie m.in. z Agence France-Presse i Reutersem, że wiele budynków zostało uszkodzonych, ale trudno mówić o skali zniszczeń, ponieważ ciągle trwają akcje ratunkowe. Ponadto wydano ostrzeżenie o zagrożeniu tsunami w regionie, w tym dla północnej Indonezji i malezyjskiego stanu Sabah na wyspie Borneo.

Epicentrum trzęsienia ziemi miało miejsce najprawdopodobniej u wybrzeży wyspy Mindanao. Skutki wstrząsów były odczuwalne w promieniu 420 km, w tym w mieście Manado na indonezyjskiej wyspie Sulawesi.

Tragedia wydarzyła się osiem miesięcy po tym, jak Filipiny doświadczyły najtragiczniejszego w skutkach trzęsienia ziemi od 12 lat. Katastrofa o magnitudzie 6,9 uderzyła u wybrzeży wyspy Cebu, zabijając 79 osób.

Bilans ofiar został zaktualizowany o informacje opublikowane o godz. 14 czasu polskiego.

Zawalony budynek na wyspie Mindanao na Filipinach
Na Filipinach doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które doprowadziło do zawalenia wielu budynków. Według wczesnych ustaleń służb na skutek tragedii zginęło 19 osób. Fot. Philippine Red Cross / Handout/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Polska blokuje dotacje dla firm spoza UE. Inwestycje mogą trafić do Niemiec i Włoch
Bruksela chce wzmocnić przemysł i hojnie wspiera projekty krytyczne z obszarów clean tech, baterii, biotechnologii i deep tech. Niestety polskie programy STEP są dużo bardziej rygorystyczne niż…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mastercard zatrudnia byłego ambasadora. „Nie jesteśmy już firmą od kart kredytowych” (WYWIAD)
Rządy i globalne korporacje muszą ze sobą współpracować, by chronić infrastrukturę krytyczną. Jon Huntsman, wiceprezes Mastercarda, który łączy doświadczenie dyplomatyczne z biznesem, analizuje…
06.06.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Fantazje o getcie. Krzysztof Gil i niesamowita wystawa o obcych
Na wystawie „Nikt was tu nie chce” w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki Krzysztof Gil opowiada o wykluczeniu. Robi to w zupełnie nowej formie niż ta, do której nas przyzwyczaił. I osiąga sukces.
06.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Żonglerka liczbami i smutna rzeczywistość. W łączności służb wciąż rządzi chaos
Opisywaliśmy na łamach XYZ niedostatki w łączności między służbami państwowymi. Dziś tamte ustalenia się potwierdzają. Stan łączności radiowej w służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM mocno w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 5 czerwca 2026 r.
Piątek przyniósł wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. Spośród głównych indeksów najmocniej stracił WIG20, gdzie jedynie trzy spółki zdołały uniknąć spadków. Najmocniej potaniały za to akcje KGHM.
05.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Szef OGB: Premier Tusk mówi językiem PiS sprzed lat, prawica nie ma z nim o co się kłócić (WYWIAD)
– Tusk lubi polityczne zagrania i budowanie sprytnych obrazów. Jednak gdy trzeba twardo rządzić i mozolnie zmieniać struktury państwa, idzie mu to średnio – mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej…
08.06.2026