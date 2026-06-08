Silne trzęsienie ziemi na Filipinach o magnitudzie 7,8

W południowej części Filipin w poniedziałek odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Wstrząsy były odczuwalne wczesnym rankiem, szczególnie w regionie wyspy Mindanao. Według wczesnych ustaleń służb w tragedii zginęło 32 osób, 134 zostało ranne, a 12 uznaje się za zaginione.

Przedstawiciele policji na Filipinach przyznali w rozmowie m.in. z Agence France-Presse i Reutersem, że wiele budynków zostało uszkodzonych, ale trudno mówić o skali zniszczeń, ponieważ ciągle trwają akcje ratunkowe. Ponadto wydano ostrzeżenie o zagrożeniu tsunami w regionie, w tym dla północnej Indonezji i malezyjskiego stanu Sabah na wyspie Borneo.

Epicentrum trzęsienia ziemi miało miejsce najprawdopodobniej u wybrzeży wyspy Mindanao. Skutki wstrząsów były odczuwalne w promieniu 420 km, w tym w mieście Manado na indonezyjskiej wyspie Sulawesi.

Tragedia wydarzyła się osiem miesięcy po tym, jak Filipiny doświadczyły najtragiczniejszego w skutkach trzęsienia ziemi od 12 lat. Katastrofa o magnitudzie 6,9 uderzyła u wybrzeży wyspy Cebu, zabijając 79 osób.

Bilans ofiar został zaktualizowany o informacje opublikowane o godz. 14 czasu polskiego.