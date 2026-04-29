Sklepy stacjonarne Black Red White, Żabka Nano oraz Peek & Cloppenburg z zarzutami od UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania przeciwko Black Red White, Żabce oraz Peek & Cloppenburg.

Chodzi o sposób informowania przez sklepy stacjonarne tych firm o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką. Obowiązek informowania o tej cenie na etykiecie cenowej wynika z ustawy wdrażającej przepisy unijnej dyrektywy Omnibus.

Za niewłaściwe informowanie o obniżkach prezes UOKiK może nałożyć na każdego z przedsiębiorców karę finansową w wysokości do 10 proc. obrotu – podaje urząd.

– Prawo do informacji to podstawowe prawo konsumenta. Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony – obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Analiza UOKiK wykazuje, że nie zawsze tak się dzieje. Nieprawidłowe oznaczanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego korzystny – skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Żabka, Black Red White i Peek & Cloppenburg pod lupą UOKiK

W przypadku Żabki chodzi o bezobsługowe sklepy sieci Żabka Nano. „W materiałach reklamowych opracowanych przez Żabka Polska i dotyczących oferty w sklepach Żabka Nano obok zdjęcia produktu pojawia się w czerwonym kółku cena promocyjna napisana większą czcionką, poniżej cena wyższa przekreślona z gwiazdką. Gwiazdka odsyła do sporządzonego drobną czcionką tekstu w dolnej części reklamy, który przykładowo informuje, że przekreślona cena jest najniższą maksymalną z cen obowiązujących 30 dni przed promocją, a najniższe ceny w poszczególnych sklepach są podane na cenówkach przy towarach” – podaje UOKiK.

Zdaniem urzędu oznacza to, że Żabka Polska w materiałach reklamowych dotyczących oferty w sklepach Nano „nie publikuje wymaganej prawem najniższej ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni przez obniżką, ale odnosi ją do parametru 'najniższej maksymalnej z cen', a konsumentów odsyła do sklepów" – wskazano w komunikacie UOKiK.

W przypadku Black Red White Inspekcja Handlowa zweryfikowała m.in. 454 etykiety cenowe oraz informacje na plakatach, banerach i ulotkach sieci salonów meblowych firmy. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły braku informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, a także wprowadzania w błąd co do korzyści cenowej jaką konsument może uzyskać, kupując dany produkt – podaje UOKiK.

„Konsument tak naprawdę nie oszczędzał, ponieważ cena promocyjna była wyższa lub równa najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Przykładowo: Aktualna cena promocyjna: 989 zł, cena przekreślona: 1439 zł. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 899 zł. Cena promocyjna powinna być niższa niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką – wtedy faktycznie możemy mówić o korzyści cenowej z promocji. W sytuacji, gdy tak nie jest, komunikat o 'promocji' ma charakter wprowadzający w błąd i jest niezgodny z prawem" – wskazuje UOKiK.

Inspekcja Handlowa skontrolowała również 240 wywieszek cenowych w sklepach odzieżowych Peek & Cloppenburg. „Wnioski były jednoznaczne: konsument nie był informowany o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki" – podaje UOKiK.