Sławosz Uznański-Wiśniewski wyróżniony dyplomem doktora honoris causa SGH

Sławosz Uznański-Wiśniewski odebrał w piątek w Warszawie dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Polskiego astronautę doceniono „za szczególne zasługi dla rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej”. Dyplom wręczył rektor i prof. SGH w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak.

Dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest po Mirosławie Hermaszewskim drugim Polakiem w historii w kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Został wybrany spośród 22,5 tys. osób, w tym 549 z Polski.

W 2025 r. na przełomie czerwca i lipca uczestniczył w misji Ax-4 na pokładzie kapsuły Dragon Grace jako członek czteroosobowej załogi, pełniąc w niej rolę astronauty-specjalisty. Dowódczynią misji była Peggy Whitson z USA, kapitanem i pilotem misji – Shubhanshu Shukla z Indii, a inżynierem mechanikiem Tibor Kapu z Węgier.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomu rektor SGH Piotr Wachowiak wyraził dumę, że dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski dołączył do społeczności SGH. Dodał, że uczelnia doceniła przede wszystkim dorobek naukowy Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz jego zasługi dla współpracy międzynarodowej.

„Dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest najmłodszą osobą uhonorowaną tytułem doktora honoris causa SGH. Cieszymy się, że uhonorowanie polskiego astronauty-naukowca zbiegło się z jubileuszem 120-lecia SGH” – powiedział rektor SGH.

Odbierając wyróżnienie Sławosz Uznański-Wiśniewski wskazał, że traktuje je „nie tylko jako osobiste docenienie, ale przede wszystkim jako wyraz uznania dla całego polskiego środowiska naukowego i inżynierskiego, które współtworzy rozwój technologii kosmicznych i ich zastosowań dla gospodarki”.

Laudację na cześć doktora hc SGH wygłosił promotor postępowania dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, który podkreślił historyczne znaczenie misji Polaka oraz fakt, że stanowi ona ważny czynnik pobudzający rozwój polskiego sektora kosmicznego, polskiej nauki oraz gospodarki.

SGH dostrzega potencjał sektora kosmicznego

O nadaniu wyróżnienia polskiemu astronaucie senat SGH zdecydował 18 lutego. Recenzentami byli prof. Elżbieta Marciszewska, prof. Elżbieta Mączyńska (prezeska honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) oraz prof. Grzegorz Wrochna (były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej).

Nadanie tytułu doktora honoris causa astronaucie przez SGH, czyli uczelnię ekonomiczną, jest wyrazem eksponowania i doceniania wielowymiarowego znaczenia rozwoju badań kosmicznych dla innowacyjności gospodarki, rozwoju edukacji, postępu społecznego i ekologicznego – zauważyły w swoich recenzjach prof. Mączyńska i prof. Marciszewska.

„W pełni wpisuje się w szeroki program realizowanej od kilkunastu lat polityki SGH w zakresie rozwoju edukacji ekonomicznej na rzecz sektora kosmicznego. SGH jako uczelnia ekonomiczna widzi wielki potencjał rozwoju sektora kosmicznego, ale też i wyzwania, jakie stoją przed środowiskiem akademickim związane z dynamiką tego rozwoju, szczególnie w zakresie edukacji ekonomicznej, przygotowania kadr i badań na rzecz sektora kosmicznego” – napisano w laudacji.

SGH podpisała porozumienie o współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), które służy realizacji wspólnych projektów dotyczących polskiego sektora kosmicznego, w tym projektów badawczych i edukacyjnych. SGH jest także członkiem utworzonej w 2021 r. Akademickiej Sieci Kosmicznej.

Źródło: PAP