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30.06.2026 15:35

Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczką rządu ds. odporności państwa

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została powołana na stanowisko pełnomocniczki rządu ds. wzmocnienia odporności państwa.

Decyzję ogłosił we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów. Nowa funkcja zastępuje dotychczasową rolę pełnomocnika ds. programu SAFE, który wchodzi w kolejny etap realizacji.

Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że jej głównym zadaniem będzie koordynacja działań związanych z przemysłem zbrojeniowym oraz dopilnowanie realizacji umów zawartych w ramach programu SAFE. Jak podkreśliła, chodzi o to, by kontrakty były wykonywane przez polski przemysł zbrojeniowy w terminie. Dodała, że zmiana stanowiska jest konsekwencją przejścia programu SAFE do kolejnej fazy wdrażania.

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Do jej obowiązków należeć będą także negocjacje z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów oraz promowanie polskich firm jako eksporterów na rynku zbrojeniowym. Jak wskazała, ważnym elementem ma być również współpraca międzynarodowa, której celem jest budowa najsilniejszego przemysłu zbrojeniowego w Europie.

Nowa pełnomocniczka rządu podkreśliła, że odporność państwa obejmuje także edukację obronną obywateli. Jak wyjaśniła, chodzi m.in. o wiedzę, skąd czerpać sprawdzone informacje oraz jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Wskazała również na potrzebę przygotowania podstawowych zasobów na trudne momenty.

Źródło: PAP

polska prezydencja
Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że jej głównym zadaniem będzie koordynacja działań związanych z przemysłem zbrojeniowym oraz dopilnowanie realizacji umów zawartych w ramach programu SAFE. Fot. PAP
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