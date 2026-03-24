24.03.2026 20:40

Socjaldemokraci wygrywają wybory w Danii. Lewica bez większości

Duńska Partia Socjaldemokratyczna zwycięża wybory parlamentarne, jednak wynik okazuje się słabszy od oczekiwań. Żaden z bloków politycznych nie uzyskuje większości, co zapowiada trudne rozmowy koalicyjne.

Według badania exit poll nadawcy publicznego DR, wybory wygrywa Duńska Partia Socjaldemokratyczna z wynikiem 19,2 proc. Choć to najlepszy rezultat spośród ugrupowań, jest on wyraźnie niższy niż w 2022 roku, gdy partia zdobyła 27,5 proc. Wynik ten uznawany jest za rozczarowanie.

Blok lewicowy może liczyć na 83 mandaty, natomiast partie prawicowe zdobyły 73 mandaty. Do uzyskania większości w 179-osobowym parlamencie potrzeba 90 mandatów. Oznacza to, że żadna ze stron nie jest w stanie samodzielnie stworzyć rządu.

Decydujące znaczenie może mieć centrowa partia Umiarkowani. Ugrupowanie zdobyło 8,2 proc. głosów, co przekłada się na 14 mandatów. To właśnie ono może przesądzić o kształcie przyszłej koalicji rządowej.

Źródło: PAP

