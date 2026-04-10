Sondaż: KO - 35,2 proc., PiS - 22 proc., Konfederacja - 12,8 proc.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory, to na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 35,2 proc. osób, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 22 proc. głosów, a Konfederacja 12,8 proc. - wynika z najnowszego sondażu Opinia24.

Według opublikowanego w piątek sondażu Opinia24 największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, której poparcie deklaruje 35,2 proc. Polaków. Oznacza to wzrost o 1 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 22 proc. Jest to taki sam wynik, jak przy poprzednim badaniu. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 12,8 proc., czyli o 1,7 pkt proc. mniejszym niż poprzednio.

Poparcie powyżej progu wyborczego odnotowały w sondażu jeszcze dwa ugrupowania. Oddanie głosu na Nową Lewicę zadeklarowało 6,9 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. Natomiast 6,6 proc. respondentów zagłosowałoby na Konfederację Korony Polskiej, co oznacza spadek o 0,6 pkt proc.

Kolejne trzy partie odnotowane w sondażu uzyskały wyniki, które w razie ewentualnych wyborów nie pozwoliłyby im na przekroczenie progu wyborczego. Na Razem oddanie głosu zadeklarowało 4,6 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,5 pkt proc. Z kolei 3,1 proc. badanych chce zagłosować na Polskę 2050, tu odnotowano wzrost o 1,6 pkt proc. Oddanie głosu na Polskie Stronnictwo Ludowe zdeklarowało 1,9 proc. respondentów, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

0,7 proc. badanych wskazało inną partię, a 6,2 proc. nie wiedziało na kogo oddałoby głos.

W badaniu zapytano też respondentów o chęć udziału w wyborach. Gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę 49 proc. badanych zdecydowanie oddałoby swój głos, a 21 proc. raczej poszłoby na wybory. 12 proc. respondentów na pewno by nie zagłosowało, 9 proc. raczej nie wzięło udziału w wyborach. 9 proc. nie wie czy wzięłoby udział w głosowaniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 kwietnia na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Źródło: PAP